«Чтоб неповадно было»: Путин поручил отбирать лицензии у аптек за завышение цен

Президент РФ Владимир Путин предложил радикальное решение проблемы с завышением цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках. Как считает глава государства, такие предприятия нужно лишать лицензии.

«Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться», – сказал Путин сегодня на встрече с членами правительства РФ, на которой обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией. Как сказал президент, «просто по каждой организации принять решение, вот и все – чтоб неповадно было в следующий раз».

О резком росте цен на противовирусные препараты и маски на заседании сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в некоторых аптечных сетях отмечено повышение цен в 100 раз.

Этой проблемой уже заинтересовались ФАС и Росздравнадзор, которые сейчас собирают информацию о возможных нарушениях в аптечных сетях на фоне ситуации с коронавирусом. Голикова уже пообещала помочь регионам в случае, если там обнаружится дефицит препаратов и медицинских масок.

Ранее «Новый День» сообщал, что маски заканчиваются, в частности, в ряде аптек Екатеринбурга. Аналогичная информация поступает из ряда других регионов, в том числе Москвы и Подмосковья.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.20

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