Москва «падет» первой: в российской столице узаконят эксперимент с искусственным интеллектом

В Москве готовится эксперимент по созданию особого режима для развития искусственного интеллекта. Соответствующий законопроект в Государственную думу внесли двое депутатов из «Единой России» – вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков и Ирина Белых. Документ предусматривает, что с 1 июля 2020 года в столице будет введен особый режим для участников эксперимента для создания условий для разработки технологий искусственного интеллекта и продуктов и услуг на его основе.

Согласно документу, правительство Москвы по согласованию с федеральными чиновниками должно будет сформировать Координационный совет, который разработает механизмы реализации эксперимента. Особые условия и специально принятые нормативные акты столичной мэрии в его рамках будут действовать пять лет.

Предполагается, что компании и индивидуальные предприниматели, решившие стать участниками эксперимента, должны будут подать заявку в специальный уполномоченный орган, который сформирует реестр. В мэрии будут ждать тех, кто занимается разработкой, созданием, внедрением и реализацией технологий искусственного интеллекта и связанных с ним товаров и услуг. Юрлица, которые пройдут отбор и будут включены в реестр, получат обезличенные данные, в частности, с камер видеонаблюдения столицы.

Хранить обезличенные персональные данные резиденты смогут только на территории Москвы, передавать их третьим лицам будет запрещено, а при заключении сделок компании будут обязаны уведомлять другие стороны о том, что являются участниками эксперимента. Исключить из реестра юрлиц могут, в частности, за предоставление заведомо ложных сведений или реорганизацию предприятия.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ разработан во исполнение послания президента РФ «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности, технологий искусственного интеллекта». В самом документе первой в числе целей законопроекта указано «обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения». При этом основными принципами эксперимента должны стать его прозрачность и «защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение безопасности личности, общества и государства».

Кроме того, законопроект Жукова-Белых предполагает поправки в федеральный закон «О персональных данных». В частности, планируется дополнить статью пунктом о том, что «обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в порядке и на условиях, предусмотренных таким федеральным законом».

По информации «Коммерсанта», создать в Москве такую экспериментальную площадку до этого намеревался Сбербанк вместе с правительством РФ и мэрией столицы. Тогда в Координационный совет планировалось включить теперь уже бывшего помощника президента Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента Сбербанка Германа Грефа.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы еще в 2017 году установила более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц, при этом система может установить личность человека на видео, его пол и возраст, что вызывает неоднозначную реакцию в обществе. В Савеловский суд Москвы был направлен иск против столичной мэрии с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, однако суд встал на сторону властей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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