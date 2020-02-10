В Москве подорожает проезд в метро из-за строительства мусоросжигательных заводов

В российской столице стоимость проезда в метро вырастет из-за строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). Механизм субсидирования стройки приведет к удорожанию на оптовом рынке электроэнергии для промпредприятий, а это повысит издержки РЖД и московского метрополитена.

Как сообщил РБК совладелец и гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, новые МСЗ будут продавать электроэнергию на оптовый рынок по «зеленому тарифу», который был введен для субсидирования строительства заводов в Подмосковье и Казани. Специальные расценки подразумевают, что продаваемая по завышенной цене электроэнергия произведена из возобновляемых источников. «Это 67% выручки заводов по термической переработке, – уточнил Шипелов. – Это дает удорожание на первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1%».

По словам Шипелова, в результате электроэнергия подорожает у РЖД и Московского метрополитена, при этом, подчеркнул бизнесмен, цена билета в метро должна вырасти только на три копейки. Издание отмечает, что при цене проезда по карте «Тройка» в 40 рублей, повышение тарифа составит 0,01%.

В Подмосковье и Казани «РТ-Инвест» планирует построить пять МСЗ, эти проекты в целом оцениваются в 200 млрд рублей, и только 20% из них – средства компании. 80% вложит синдикат Газпромбанка и ВЭБа. Шипелов подчеркнул, что самым затратным является блок термической переработки отходов, при этом схема обращения с ТКО в компании включает раздельный сбор, раздельную перевозку, выделение вторсырья и сжигание оставшегося мусора с выделением электроэнергии. «В результате не остается ни одного килограмма отходов, это нулевое захоронение», – заверил бизнесмен.

Ранее в Госдуме был принят закон, приравнивающий утилизацию мусора к его сжиганию. Это означает, что средства от экологического сбора с предприятий теперь можно пускать на строительство МСЗ.

В марте директор департамента розничного рынка и сетей ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Жихарев заявлял «Независимой газете», что энергомощность МСЗ слишком мала, а вырабатываемая ими электроэнергия будет сверхдорогой. «Такие объекты генерации – источник электроэнергии, потребность в котором отсутствует, – считает он. – При наличии существенных избытков генерирующей мощности (по разным оценкам, до 50 ГВт, что составляет около 20% имеющихся мощностей) реальная потребность в ультрадорогой по стоимости и мизерной по объему мусорной электроэнергии для энергорынка отсутствует. Тем более что их размещают в местах, где дефицита электроэнергии нет».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.20

В Минтрансе отвергли идею ограничить использование шипованной резины. / Самолет кружит над Красноярском из-за проблем с закрылками. / ЧП в Подмосковье: массовая драка переросла в стрельбу, двое госпитализированы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»