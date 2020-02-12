российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 февраля 2020, 18:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Гибель экс-начальника управления ФСИН в суде: возбуждено уголовное дело о халатности

По факту ЧП в Чертановском суде Москвы после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Следователи изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев случившегося, а также участников процесса, обвиняемым в котором выступал погибший сегодня экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, следователи осмотрели место происшествия и изъяли принадлежавшее погибшему наградное оружие.

В ГСУ пообещали дать правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов, а также должностных лиц, которые несли ответственность за пропускной режим. Кроме того, проверке подвергнутся металлодетекторы, которые должны были обнаружить оружие.

Как сообщал «Новый День», сегодня в здании Чертановского суда после оглашения приговора скончался экс-начальник управления автотранспорта ФСИН. Суд признал его виновным в особо крупном вымогательстве и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.20

Негромкий голос о помощи: в российской глубинке хотят создать «Территорию Детства». / «Таких пенсионеров – 90%»: в Мордовии годовой рост пенсии составил от одного до десяти рублей. / Секс-шопы могут столкнуться с дефицитом товара из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

СКР начал проверку после суицида экс-главы управления ФСИН в зале суда

Экс-глава управления ФСИН совершил суицид в суде после вынесения приговора

ЧП в Москве: налетчики обстреляли автосалон

Шутка про коронавирус обернулась уголовным делом: полиция задержала одного из фигурантов

Поджог в районном суде Москвы: следствие ищет заказчика

Эпидемия лже-минирования в Москве: руководители школ и детсадов перестали обращать внимание на ежедневные угрозы

В Москве избрана мера пресечения матери, которая дала порулить 9-летнему сыну

Суд арестовал двукратного чемпиона РФ по боксу за разбитый нос сотрудника Росгвардии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,