Гибель экс-начальника управления ФСИН в суде: возбуждено уголовное дело о халатности

По факту ЧП в Чертановском суде Москвы после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Следователи изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев случившегося, а также участников процесса, обвиняемым в котором выступал погибший сегодня экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, следователи осмотрели место происшествия и изъяли принадлежавшее погибшему наградное оружие.

В ГСУ пообещали дать правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов, а также должностных лиц, которые несли ответственность за пропускной режим. Кроме того, проверке подвергнутся металлодетекторы, которые должны были обнаружить оружие.

Как сообщал «Новый День», сегодня в здании Чертановского суда после оглашения приговора скончался экс-начальник управления автотранспорта ФСИН. Суд признал его виновным в особо крупном вымогательстве и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.20

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