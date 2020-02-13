Дело о растрате 34 млрд рублей: Басманный суд заочно арестовал экс-совладельца группы «Открытие»

Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей и объявлен в межгосударственный розыск. Такое решение сегодня принял Басманный суд Москвы, передает «Интерфакс».

Ранее по этому же делу суд заочно арестован сыновей бизнесмена – Дмитрия и Александра, они также объявлены в розыск.

Борис Минц с семьей покинул Россию в мае 2018 года – тогда сообщалось, что бизнесмен уехал в Великобританию, вместе с ним в Лондон отправились сыновья и их семьи. Отъезд Минц связывали с напряженной ситуацией, сложившейся в его компании. Минц не смог договориться с банками о реструктуризации долгов. На тот момент Минц занимал 72 место в российском рейтинге журнала Forbes.

По версии следствия, в 2017 году Минцы заключили заведомо невыгодную для банка «Открытие» сделку: приобрели облигации ООО «О1 Груп Финанс», которое также было подконтрольно семье бизнесмена. Цена на бумаги, полагают следователи, была завышена. В результате из банка было выведено 34 млрд рублей. В сделке был задействован и бывший предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич, который был также заочно арестован весной 2019 года.

Адвокаты Минца заявляют о невиновности экс-совладельца группы «Открытие» и отсутствии события преступления.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.02.20

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