Реформа Конституции: глава ЦИК раскрыла особенности народного голосования

Для общероссийского голосования по поправкам к Конституции готовится специальный закон, а для разъяснения предполагаемых изменений планируется создать мобильное приложение и издать специальную брошюру. Как сообщила в интервью газете «Коммерсантъ» глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, в бюллетень для голосования конкретные поправки вноситься не будут, поскольку туда не вместятся.

«Для общероссийского голосования готовится специальный закон. Закон еще не принят, но надеюсь, что процедура наблюдения будет аналогична той, которая есть в президентском законе», – отметила Памфилова и добавила, что бюджет голосования «может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов». Стоит отметить, что последняя кампания обошлась бюджету в 14 млрд рублей.

Глава ЦИК также обратила внимание, что поправки «ни в какой бюллетень вместиться не могут». «Текст поправок может быть очень объемным, а бюллетень должен быть прост и понятен. Это должно быть что-то реальное. Поэтому полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено», – заявила Памфилова и добавила, что разъяснения по поправкам будут также представлены в виде брошюр на всех избирательных участках.

Кроме этого, в голосовании будут применены привычные для граждан технологии. «Избирательные участки, ящики для голосования и уже полюбившуюся технологию «Мобильный избиратель», QR-кодирование. Мы организуем голосование для маломобильных групп населения в труднодоступных местах. Если говорить об отличии, то не будет нескольких этапов избирательной кампании, предусмотренных на выборах президента: сбора подписей в поддержку кандидатов, их регистрации», – уточнила Памфилова.

По ее словам, процедура наблюдения будет аналогична той, которая есть в президентском законе, но необходимости в международных наблюдателях нет. «Что касается международных наблюдателей, то для их приглашения нет никаких оснований, поскольку это общероссийское голосование не регулируется избирательным законодательством и международными договорами, которые бы это предусматривали. Но если какие-либо зарубежные эксперты сами проявят интерес приехать и посмотреть, что у нас происходит, то мы с удовольствием поделимся с ними своим опытом. А пока закон не принят, не хотела бы вносить путаницу», – сказала Памфилова.

Москва, Мария Вяткина

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