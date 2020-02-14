«Учитывая значительный вклад»: Путин поручил увековечить память Лужкова

Правительство Москвы рассмотрит вопрос о присвоении имени экс-мэра столицы Юрия Лужкова городскому университету управления, установить мемориальную табличку на доме, где жил бывший градоначальник, а также провести мероприятия по увековечиванию его памяти. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, размещенном на официальном портале Кремля, говорится, что глава государства принял такое решение, «учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственностям и развитие г. Москвы». «Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

Юрий Лужков был назначен мэром Москвы указом первого президента РФ Бориса Ельцина 6 июня 1992 года. Затем он был избран мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года. В общей сложности мэром Лужков был 18 лет. Бывший градоначальник скончался 10 декабря 2019 года после плановой операции на сердце в одной из больниц Мюнхена. Ряд СМИ сообщило со ссылкой на источники в семье Лужкова, что причиной смерти стало очень редкое осложнение после операции – его сердце запустить не удалось.

Лужков был похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.20

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