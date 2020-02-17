Департамент образования Москвы засекретил информацию об увольнении директора школы №113

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента в московской школе №113, где ученик 8 класса М. в январе ударил учителя. Об этом РИА «Новый День» сообщили в столичном департаменте образования. При этом чиновники проигнорировали шесть из девяти вопросов из официального запроса редакции, не забыв подчеркнуть, что в соответствии с законодательством дают ответы на все поступающие обращения. В департамент будет направлен повторный запрос.

«В настоящее время по факту конфликта, произошедшего между педагогом и учащимся, правоохранительные органы проводят проверку, – говорится в официальном ответе департамента образования. – Д.С. Туба подал заявление об увольнении с 18 января 2020 года, которое было удовлетворено в указанный срок. С 20 января директором школы №113 назначена О.А. Лаптунова, которая ранее была заместителем директора по содержанию образования. На все обращения, поступающие в Департамент образования и науки города Москвы, даются ответы в соответствии с законодательством».

При этом в департаменте почему-то не дали ответ на вопрос, получено ли в департаменте второе заявление Давора Тубы – об отзыве заявления об увольнении по собственному желанию. Проигнорирован был вопрос о назначении внутренней служебной проверки по факту инцидента, о ее участниках и сроках. Засекретили в департаменте и информацию о письменных объяснениях случившегося от каждой из сторон конфликта – или отсутствии этих объяснений. Не стали чиновники отвечать и на вопрос, касающийся нарастающего общественного протеста родителей учеников школы №113: москвичи требуют от департамента вернуть на должность директора Давора Тубу, и разобраться в причинах январского инцидента, однако, по их словам, чиновники ни на какой контакт с ними не идут.

Вопрос РИА «Новый День», планируются ли встречи чиновников с представителями инициативной группы родителей, также остался без ответа.

Кроме того, в департаменте проигнорировали вопрос о давлении, которое могло оказываться на Давора Тубу, чтобы он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщал «Новый День», 15 января в школе №113 во время урока произошел инцидент: ученик 8 класса ударил учителя, которая выдернула из его ушей наушники. Ситуация вызвала большой общественный резонанс: о случившемся сообщали федеральные СМИ, а участники конфликта приняли участие в ток-шоу на «Первом канале».

18 января директор школы Давор Туба написал заявление об увольнении по собственному желанию. Родители учеников и сами школьники требуют вернуть Тубу на должность директора, поясняя, что написать заявление его вынудили чиновники городского департамента образования.

Под первым требованием к департаменту о возвращении Тубы подписалось больше 800 человек, следующее письмо собрало полторы тысячи подписей, электронная петиция – свыше 6 тысяч. Родители школьников уверены, что чиновники департамента образования под руководством Исаака Калины пошли по самому простому пути: не стали разбираться в проблеме, а просто назначили «козла отпущения». Москвичи предупредили чиновников, что готовят митинг протеста против оптимизации столичных школ и подобных силовых действий департамента.

По информации агентства правовой и судебной информации РАПСИ, Давор Туба в суде обжаловал свое увольнение.

Москва, Татьяна Дорофеева

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