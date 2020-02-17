В Мосгордуме обсудят городские праздники, которые мэрия устраивает для «безграничной наживы»

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова объявила о проведении в городском парламенте «круглого стола», посвященного проблемам фестивалей и праздников, которые мешают жителям центра столицы.

Как сообщила Шувалова на своей странице в «Фейсбуке», на 28 февраля намечен «круглый стол» под названием «О необходимости приоритетного учёта безопасности, комфорта и интересов москвичей при проведении городских праздников и фестивалей, об ответственности их устроителей».

Депутат пояснила, что в новогодние праздники жители столицы вновь убедились, что гуляния и празднования мэрия устраивает «не для москвичей», а «для безграничной наживы так называемых организаторов за счёт выделяемых на них денег». «Ни москвичей, ни депутатов, которые хотели встретить Новый год на Красной площади, туда не пустили», – отметила она, подчеркнув, что отдельное внимание в ходе заседания будет уделено разговору о «необходимости уважения к государственной Святыне – Красной площади».

На январском заседании Мосгордумы Шувалова отмечала, что в новогоднюю ночь на Красной площади творилась «вакханалия» с «заранее согнанными туда работниками районных ГБУ «Жилищник», которые ходили там с флагами Таджикистана и вставали там в акробатические живые пирамиды». Депутат направила официальный запрос прокурору Москвы Денису Попову, которого попросила проверить траты мэрии на городские праздники.

Предыдущий «круглый стол», который намеревалась провести Шувалова в Мосгордуме, закончился скандалом. Встреча должна была пройти в Мосгордуме 29 ноября. Планировалось обсудить ситуацию с огромными штрафамами, которые суды «выписывают» участникам акций протеста. Однако накануне заседания глава думской фракции КПРФ Николай Зубрилин отменил «круглый стол», направив письмо об этом спикеру Мосгордумы «единороссу» Алексею Шапошникову. В итоге утром у входа в Мосгордуму произошел скандал – участников мероприятия, среди которых был Алексей Навальный, не пустили в здание столичного парламента. «Считаю, Николай Зубрилин от имени фракции КПРФ совершает неадекватные поступки», – прокомментировала тогда ситуацию Шувалова.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал поступок Шуваловой «провокацией». «Самостоятельно ценность никто не представляет. Те, кто не будут выполнять устав партии, себя обесценивают. Все заявления «я очень важная, я сама по себе» – да пожалуйста… Но в партии будет дисциплина», – заявил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.20

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