Зюганов намекнул Шуваловой на дверь: КПРФ проводит расследование скандала в Мосгордуме

КПРФ проводит расследование скандала в Мосгордуме (МГД) с отменой круглого стола о штрафах за участие в протестных акциях, который хотела провести депутат столичного парламента от КПРФ Елена Шувалова. Как заявил лидер компартии Геннадий Зюганов, Шувалова организовала провокацию, пригласив на мероприятие либерального политика Алексея Навального.

«Во фракции оказалась Шувалова, которая по сути дела организовала провокацию. Мы поручили контрольной комиссии разобраться и расследовать. Если я подаю заявку, я подумаю список выступающих, порядок выступлений. В данном случае, никто ничего не предъявлял, а приходили Навальный и иже с ним», – сказал Зюганов, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

Лидер КПРФ подчеркнул, что все члены фракции в Мосгордуме обязаны выполнять решения партии. «Самостоятельно ценность никто не представляет. Те, кто не будут выполнять устав партии, себя обесценивают. Все заявления «я очень важная, я сама по себе» – да пожалуйста… Но в партии будет дисциплина. У нас уже было, что у Горбачева один устав, у Яковлева (Александр Яковлев – один из «архитекторов» перестройки) – другой, у Ельцина вообще никакого… Чем это закончилось, вы знаете», – сказал Зюганов.

Он также напомнил, что сейчас в Госдуме работает специальная комиссия, которая занимается расследованием иностранного вмешательства в массовые протесы, которые прокатились по стране и Навальный является одним из фигурантов дела. «Около 1 млрд рублей поступила на счета тех, кто организуют в стране беспорядки. Я имею большую прививку от всей этой ЦРУшной мерзости. Подожгли страну, я не желаю, чтобы это повторилось вновь», – сказал лидер КПРФ.

Как сообщал «Новый День», 29 ноября в Мосгордуме должен был пройти круглый стол «Конфискация без приговора. Изощрённость методов борьбы с неугодными» – речь должна была пойти об огромных штрафах, которые суды «выписывают» участникам акций протеста. Однако утром у входа в Мосгордуму произошел скандал и участников мероприятия, среди которых были оппозиционеры Навальный и Любовь Соболь, не пустили в здание. В «Фейсбуке» был опубликован видеоролик, в котором Шувалова пытается провести его за руку в столичный парламент.

Выяснилось, что мероприятие было отменено накануне вечером – глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку Шуваловой. «Считаю, Николай Зубрилин от имени фракции КПРФ совершает неадекватные поступки», – прокомментировала тогда ситуацию Шувалова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.12.19

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