Совет Госдумы продлил срок принятия поправок к Конституции

Совет Государственной думы продлил сроки внесения поправок в законопроект об изменениях в Конституцию до 2 марта. Ранее сообщалось, что думский комитет по государственному строительству будет принимать их до 14 февраля.

Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это позволит депутатам подойти подготовленными ко второму чтению проекта закона, которое может быть назначено на 10 марта. «Уже 10-го не исключено, что мы сможем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении, но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Государственной Думы после того, как поступит последняя поправка», – уточнил Володин.

Комитет Госдумы по госстроительству, который возглавляет «единоросс» Павел Крашенинников, предложил также провести свое внеочередное заседание в период с 25 по 28 февраля.

Законопроект о поправке в Конституцию в январе этого года внес президент РФ Владимир Путин. 14 февраля стало известно, что глава государства подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ размещен на портале правовой информации. Организацию подготовки проведения «общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» Путин возложил на Центризбирком. В этой работе также будут задействованы избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.20

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