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Пятница, 14 февраля 2020, 15:02 мск

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Путин велел ЦИК заняться организацией голосования по изменению Конституции

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ размещен на портале правовой информации.

Путин возложил на Центризбирком организацию подготовки проведения «общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». В этой работе также будут задействованы избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Президент поручил правительству выделить Центризбиркому средства на проведение голосования не меньше суммы, которая была направлена на проведение выборов президента РФ в марте 2018 года. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, последняя президентская кампания обошлась федеральной казне в 14 млрд рублей.

Федеральным органам исполнительной власти, региональным и муниципальным органам власти поручено оказывать помощь избиркомам в организации голосования и материально-техническом обеспечении. Речь идет в том числе о предоставлении избирательным комиссиям «на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования».

Накануне Владимир Путина на встрече с представителями рабочей группы по изменению Основного закона страны высказался за продление срока рассмотрения поправок в Госдуме: «Второе чтение законопроекта о конституционной реформе можно и отложить». И подчеркнул, что нет никакой спешки с реформой. Также президент РФ согласился с идеей сделать день голосования выходным. Дата голосования еще не определена.

Ранее Совет Госдумы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключал, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен и после 14 февраля.

Сегодня думский комитет по госстроительству и законодательству предложил Совету Думы продлить срок внесения поправок в президентский законопроект о поправках в Конституцию до 2 марта. Об этом сообщил председатель комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

Ранее Володин сообщил, что Совет Думы рассмотрит продление срока подачи поправок 17 февраля.

Москва, Наталья Аникина

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