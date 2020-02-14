Путин велел ЦИК заняться организацией голосования по изменению Конституции

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ размещен на портале правовой информации.

Путин возложил на Центризбирком организацию подготовки проведения «общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». В этой работе также будут задействованы избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Президент поручил правительству выделить Центризбиркому средства на проведение голосования не меньше суммы, которая была направлена на проведение выборов президента РФ в марте 2018 года. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, последняя президентская кампания обошлась федеральной казне в 14 млрд рублей.

Федеральным органам исполнительной власти, региональным и муниципальным органам власти поручено оказывать помощь избиркомам в организации голосования и материально-техническом обеспечении. Речь идет в том числе о предоставлении избирательным комиссиям «на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования».

Накануне Владимир Путина на встрече с представителями рабочей группы по изменению Основного закона страны высказался за продление срока рассмотрения поправок в Госдуме: «Второе чтение законопроекта о конституционной реформе можно и отложить». И подчеркнул, что нет никакой спешки с реформой. Также президент РФ согласился с идеей сделать день голосования выходным. Дата голосования еще не определена.

Ранее Совет Госдумы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключал, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен и после 14 февраля.

Сегодня думский комитет по госстроительству и законодательству предложил Совету Думы продлить срок внесения поправок в президентский законопроект о поправках в Конституцию до 2 марта. Об этом сообщил председатель комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

Ранее Володин сообщил, что Совет Думы рассмотрит продление срока подачи поправок 17 февраля.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 14.02.20

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