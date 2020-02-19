Удар по мировой экономике: ущерб от коронавируса преуменьшают в четыре раза

Последствия эпидемии коронавируса в Китае значительно недооцениваются и могут стоить мировой экономике около 500 млрд долларов. Как считают эксперты, происходящее доказывает опасность процессов глобализации. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская, экономические потери от эпидемии коронавируса будут значительно выше, чем сейчас принято считать. «Заявляется, что общие потери должны составить в пределах 0,15% мирового роста ВВП, в пересчете – 115-120 млрд долларов. Я думаю, что эти прогнозы несколько оптимистичны. Они были сделаны в начале февраля, тогда еще не были понятны масштабы. По нашим подсчетам, если он (коронавирус) пойдет на спад в конце февраля – начале марта, плюс март-апрель карантинный период – общие потери могут составить от 300 до 500 млрд долларов», – сказала эксперт и уточнила, что это составляет в пределах 1% от мирового ВВП.

По словам Перской, случившееся показывает, что зависимость в современной глобальной экономике существенно выросла. «Коронавирус свидетельствует о том, что где-то были допущены просчеты экономистов, в результате которых получается зависимость очень большого количества стран от деятельности одного государства. В случае пандемии остановка предприятий в одной стране влечет за собой приостановку деятельности глобальных цепочек функционирования. Элемент глобализации, о которой товарищ Си Цзинь Пин (председатель КНР) говорил, что она несправедливая, проявляется еще и в том, что допущены элементы утраты экономической безопасности отдельных стран», – сказала экономист.

Перская подчеркнула, что власти каждой страны должны «очень разумно на государственном уровне осмыслить свою зависимость от внешних источников». «Есть ключевые, очень чувствительные сегменты экономики, представляющие стратегическую важность – обеспечение здоровье нации, и есть сегменты, которые вы можете отдать на международную кооперацию и развитие сотрудничества. Справедливо поставлен вопрос о разумности продолжения процесса либерализации мировой торговли. Все-таки она должна подчиняться национальным интересам государств, участвующих в процессах», – считает она.

Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин со своей стороны отметил, что эпидемия коронавируса приведет к корректировке части международных проектов, в которых участвует Китай. Речь идет, в том числе, о реализации инициативы «Один пояс и один путь», но, как сказал эксперт, «ничего трагичного в этом нет».

По его оценке, эпидемия влечет колоссальную нагрузку на все секторы экономики КНР, а также сопровождается информационно-идеологическое давлением на Китай со стороны Запада. «Информационно-имиджевая сторона вызова может быть не менее опасной. Мы видим, что часть западных СМИ создает некрасивый антикитайский фон истерии. Некоторые факты преподносятся гиперболизировано», – обратил внимание Лузянин.

Как сообщал «Новый День», ранее известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев прогнозировал, что мировой экономике угрожает глобальный кризис, поводом для которого станет неожиданное событие с «очень высокой степенью неопределенности, и затрагивающее одновременно перспективы мировой экономики в целом». По его оценке, таким «спусковым крючком» может стать китайский коронавирус.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.02.20

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