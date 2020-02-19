«Голосуйте против…»: политолог объяснил, является ли манипуляцией предложение голосовать за весь пакет поправок в Конституцию

Все поправки в Конституцию будут вынесены на общенародное голосование в виде одного закона для технологического удобства процедуры волеизъявления граждан. Как считает политолог, радио- и телеведущий, член экспертного совета партии «За правду» Сергей Михеев, предложение высказать свое категоричное «за» или против» – не является манипуляцией по отношению к гражданам страны.

Выступая накануне на пресс-конференции в Москве, эксперт отметил, что политика и сама жизнь – сложные и многоуровневые явления, к которым невозможно относиться в категоричной форме. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли новая партия «За правду» власть или намерена быть в оппозиции, Михеев заявил, что такая попытка классификации – примитивна».

«Вы сами понимаете, что попытка отстроить по оси координат вы «за» или «против» – это, мягко говоря, упрощение, примитивизм, потому что жизнь политическая гораздо сложнее. Я понимаю, есть стремление построить одних в абсолютно лояльную парадигму, других – в абсолютно оппозиционную. Но и то и другое – упрощение, а в большинстве случаев – просто манипуляция. Глупо говорить, что я или «за» все то, что говорит власть, или «против» всего того, что говорит власть. Это не про живых людей», – подчеркнул он.

В то же время, эксперт поддержал подобную категоричность в вопросе голосования по поправкам в Конституцию. В комментарии РИА «Новый День» Михеев отметил, что поправок в Основной закон будет достаточно много и, чтобы не растягивать процесс реформы, гражданам предлагается проголосовать за весь закон целиком.

«Насколько я понимаю, это (процедура голосования) связана, в том числе с технологическими вещами: поправок может быть достаточно много. Предположим, их будет штук 30. Как вы предполагаете 30 голосований устраивать? 30 (пунктов) в списке? Для этого тогда нужно, чтобы каждый все эти вещи изучил досконально. Процесс может растянуться на длительный период», – сказал Михеев.

«Я не вижу в этом манипуляцию по одной простой причине. Вот там 30 поправок, вам не нравится одна из них – голосуйте против, и все. Голосуйте против, потому что считаете это манипуляцией», – заявил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил провести конституционную реформу. Позже он внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Документ одобрен в первом чтении. Накануне Совет Госдумы продлил сроки внесения поправок в законопроект об изменениях в Конституцию до 2 марта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключил, что второе чтение проекта закона может быть назначено на 10 марта.

Ранее в комментарии РИА «Новый день» известный юрист Дмитрий Аграновский отмечал, что вместе с социальными предложениями «для людей» в документ с поправками к Конституции «вшиты» и другие поправки, «которые представляют интерес только для властей». «И предлагается проголосовать за них «оптом», чтобы невозможно было что-то отфильтровать», – обратил внимание он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.02.20

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