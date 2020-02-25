«Колоссальные остатки»: Пенсионный фонд «заморозил» треть триллиона рублей

На счетах Пенсионного фонда России (ПФР) заморожены и фактически изъяты из экономики 335,7 млрд рублей. «Это деньги, которые забрали у бизнеса», – заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин, представляя отзыв ведомства на внесенный правительством РФ законопроект «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Всего на 1 января 2020 года на счетах бюджета ПФР в органе федерального казначейства находились остатки средств в части распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда на сумму 335,7 млрд рублей, – сообщил Штогрин. – Это колоссальные остатки. По сути, это деньги, которые забрали у бизнеса. Они заморожены на счетах казначейства. И здесь следует, наверное, нам вместе подумать, надо ли такие изъятия у бизнеса производить».

Как пояснил аудитор, документ Счетной палатой еще не утвержден, проект решения подготовлен к заседанию коллегии ведомства, которое состоится в пятницу.

Законопроект о бюджете ПФР был внесен в целях исполнения послания президента РФ Федеральному собранию РФ и на основе уточненного прогноза социально-экономического развития страны.

При этом, согласно внесенному правительством РФ законопроекту, в бюджете ПФР будет увеличена статья расходов на выплату материнского капитала. Так, по словам первого заместитель председателя правления ПФР Натальи Петровой, в 2020 году дополнительно потребуется 111,9 млрд рублей, в 2021 – 191,3 млрд и в 2022 – 282,7 млрд рублей. В качестве источника покрытия расходов она назвала трансферт из федерального бюджета, а в 2022 году к нему добавятся целевые остатки со счетов ПФР в сумме около 33 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в законопроекте о бюджете ПФР правительство решило уменьшить прожиточный минимум пенсионеров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.20

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