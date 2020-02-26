Федеральная палата адвокатов РФ раскритиковала ведомство Алексея Кудрина

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ выступила с заявлением по поводу результатов проверки Счетной палатой качества юридической помощи, оказываемой адвокатами по назначению. В сообщении, которое поступило в редакцию РИА «Новый День», подчеркивается, что контрольное ведомство не наделено полномочиями для осуществления подобных оценок.

Во-первых, как обратили внимание в ФПА, понятие «государственный адвокат» с юридической точки зрения неприемлемо и не может использоваться ни в каком контексте, поскольку российская адвокатура – независимая профессиональная самоуправляемая корпорация, которая не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.

«Во-вторых, Счетная палата РФ не наделена полномочиями по оценке качества оказываемой адвокатами квалифицированной юридической помощи и не располагает необходимым для этого инструментарием. Качество юридической помощи адвокатов гарантируется профессиональными и этическими требованиями, а также дисциплинарной ответственностью, предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката», – подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем ФПА отмечает, что вопрос о якобы непрозрачном финансировании оплаты труда адвокатов, которые участвуют в уголовном судопроизводстве по назначению, связанный с перечислением средств на счета адвокатов как физических лиц, был разрешен еще в 2018 году, причем, как считают юристы, ни малейшего ущерба государственный бюджет не понес.

Федеральная палата адвокатов РФ отмечает, что, выражая несогласие с отдельными позициями отчета, в рабочем порядке уже направила в Счетную палату РФ аргументированную точку зрения по некоторым из затронутых вопросов.

Москва, Анастасия Смирнова

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