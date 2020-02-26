«Вопиющая ситуация!» «ДОМ.РФ» и Росреестр угодили в скандал с «президентской» субсидией на ипотеку

Совет Федерации намерен разобраться в ситуации с отказами многодетным семьям в получении обещанной президентом РФ субсидии в 450 тысяч рублей на оплату ипотеки, а также требованиям возврата уже выданных денег с начисленными пени и штрафами. Виновниками могут оказаться «ДОМ.РФ» или Росреестр. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко дала поручение двум профильным комитетам сената месяц на поиск решения проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о скандальной ситуации на заседании Совета Федерации сегодня сообщил сенатор от Амурской области, член комитета СовФеда по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, с ноября прошлого года поступают многочисленные обращения от семей с тремя и более детьми «по проблеме постановления правительства №1170». Речь идет о предоставлении субсидии в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Своим постановлением №1170 правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с предоставлением этих субсидий.

«Мы предоставляем 450 тысяч на оплату ипотеки. Но мало того, что там много проблем с формулировкой целей кредита, и из-за этого многим отказывают, есть еще две проблемы, которые в последнее время увеличились, – сообщил Абрамов. – Первая – сбои в получении данных, и здесь непонятно, либо в этом «ДОМ.РФ» виноват, либо Росреестр. Есть и те, и другие случаи. Это затягивает получение ипотечного кредита до полугода».

Вторую проблему сенатор назвал «вообще вопиющей»: по непонятной причине семьи сначала получают положительные решения о выдаче субсидии, затем эти решения признаются ошибочными, и от них требуют вернуть уже вложенные в ипотеку средства. «Представляете, у многодетных семей возвращают средства, и мало того, что возвращают, но еще и начисляют пени, проценты, и там понятно какая реакция. Как говорится, хотели как лучше, а получается, как всегда», – заявил Абрамов.

Сенатор попросил спикера Совета Федерации дать поручение профильному комитету разобраться с этой проблемой и поставить ее на контроль. «Красиво на бумаге, но забыли про овраги», – отреагировала Матвиенко. В итоге СовФед поручил комитету по бюджету и финансовым рынкам и комитету по социальной политике совместно рассмотреть ситуацию и за месяц найти решение проблемы.

Выдавать многодетным семьям субсидию в 450 тысяч рублей на оплату ипотеки в феврале 2019 года в своем ежегодном послании Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин.

Постановление правительства №1170 вступило в силу в сентябре 2019 года. «Начиная с этой даты семьи, могут обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Оператором программы является ДОМ.РФ», – сообщалось на сайте компании.

Примечательно, что «ДОМ.РФ» не в первый раз становится объектом критики законодателей. В сентябре прошлого года в Госдуме депутаты заявили, что вместо выполнения поручения президента РФ о содействии обеспечению жильем граждан с невысокими доходами, компания, которая считается институтом развития, активно заходит на рынок элитного арендного жилья и домов бизнес-класса. Депутат Госдумы Валерий Гартунг обращал внимание, два года назад Счетная палата в результате проверки работы «Дом.рф» уже высказывала аналогичные претензии, однако ситуация с тех пор не изменилась.

В мае 2019 года «ДОМ.РФ» оказался замешан в скандале с детским картинг-клубом в Москве: компания включила в список объектов, предназначенных для реализации с аукциона участок, входящий, по данным Росреестра, в Особо охраняемую природную зону и в зону охраны царской усадьбы «Измайлово». Согласно законодательству, такие территории продаже не подлежат.

На построенном там много лет назад стадионе почти 20 лет работал детский клуб, которому после появления там «ДОМ.РФ» было в жесткой форме предложено покинуть территорию.

Москва, Татьяна Дорофеева

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