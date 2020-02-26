«Жаль, нельзя трогать вторую статью»: в Конституции предложили обязать россиян самостоятельно следить за своим здоровьем

В Конституцию предложено внести положение об обязанности граждан РФ самостоятельно следить за своим здоровьем и здоровьем своих детей. С такой идеей на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон выступил член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

По его словам, граждане манкируют обязанностью проходить диспансеризацию в соответствии с указом главы государства. «Мы сталкиваемся с тем, что у нас, к сожалению, нигде не прописаны обязанности людей, граждан, населения быть ответственными за свое здоровье и здоровье своих детей, – сказал он.

В то же время Мохначук выразил сожаление, что вторую статью Конституции править нельзя, потому что именно туда, по его мнению, было бы логично вписать обязанность россиян самостоятельно следить за своим здоровьем. «Те усилия, которые мы прикладываем в плане усиления здравоохранения в России с тем, чтобы было более здоровое население и соответственно демография развивалась, они уходят в песок», – заявил Мохначук.

Он также обратил внимание, что лишь около 2% населения проходит диспансеризацию. «Возникает вопрос – как понудить людей, чтобы они были ответственны за свое состояние здоровья и здоровье своих детей? Я не готов сказать, в какую статью Конституции это можно вписать. Если бы можно было трогать вторую главу, можно было бы там это отдельной статьей прописать», – заявил профсоюзный деятель.

«Я ничего против не имею того, о чем вы сейчас сказали, – сказал в ответ Путин. – Граждане тоже обязаны следить за своим здоровьем и уделять этому должное внимание, в том числе заниматься физической культурой и спортом, и уже точно совершенно должны это делать в отношении своих детей. Надо ли эту обязанность граждан прописывать в Конституции дополнительно – я сейчас не готов ответить, надо со специалистами в области конституционного права посоветоваться. Сама по себе идея-то правильная, но надо ли это в Конституцию – я не знаю».

Напомним, в 2019 году жители кузбасского города Киселевск попросили экологическое убежище в Канаде, поскольку их здоровье и здоровье их детей стремительно ухудшается из-за работающих прямо на территории города 9 угольных разрезов. «В городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов», – написали киселевцы, сообщив, что в каждой семье кто-то болеет онкологическими заболеваниями, детям становится плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли.

Местные СМИ сообщали, что губернатор Сергей Цивилев после этого пообещал переселить горожан. Ситуация получила большой общественный резонанс, однако в кемеровское прессе не удалось найти информацию о каком-либо участии в ней обеспокоенного здоровьем россиян председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука.

Москва, Татьяна Дорофеева

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