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Четверг, 27 февраля 2020, 14:21 мск

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В Москве возбуждено уголовное дело за продажу снюса в табачном магазине

В Москве следователи возбудили уголовное дело из-за продажи снюса в табачном киоске. Теперь продавцу грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, 31 января продавец продал покупателю жевательную никотиносодержащую смесь, концентрация никотина в которой превышает норму и несет опасность жизни и здоровью потребителей.

В самом киоске было изъято более 13 банок такого же снюса. Сейчас следователи ищут причастных к поставкам и продаже снюса в этой торговой точке.

Как сообщал «Новый День», ранее сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова заявила, что в российских регионах предлагают внести в новый КоАП ответственность за продажу снюса. В середине февраля в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект о введение акциза на нетабачный снюс. Авторы документа считают, что снюс похож на жевательный табак, поэтому и размер акциза на него должен быть таким же.

Москва, Татьяна Дорофеева

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