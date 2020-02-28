«Праздничная блокада» в центре Москвы: мировые знаменитости остались разочарованы новогодней столицей России

Стали известны новые скандальные подробности новогодних «народных гуляний» в Москве. К отелям на Тверской улице не пропустили машины со звездами мировой величины – французского композитора Владимира Косма и оперного певца Хосе Кура. Как сообщила на заседании «круглого стола» в Мосгордуме оперный продюсер Любовь Глазкова, инциденты произошли в конце декабря, когда мэрия распорядилась перекрыть центр столицы. По ее словам, артисты также были в недоумении от праздничного украшения города.

Глазкова уточнила, что мировые звезды приехали для участия в знаменитом фестивале «Новый год в Консерватории», который начинался 29 декабря. «27 числа без объявления войны перекрыли центр на 11 дней, – отметила продюсер. – Было перекрыто все, мы не смогли оформить пропуск. Можете себе представить, что артисты с багажом, а оперный артист, который выступает в консерватории, как минимум везет с собой костюмы, обувь, нотные партитуры – то есть много багажа. И люди, которые приезжали в «Ритц-Карлтон» и «Метрополь», натыкались на то, что Тверская улица была закрыта. И когда мы просили пропустить наших артистов, чтобы на машине хотя бы привезли их багаж, нам сказали – да вы что! На Тверской сгружают снег! Я сказала – хватит шутить. Когда я возмутилась, мне сказали – ты что, слепая тетка, смотри! И я увидела, что на Тверской напротив «Ритц-Карлтона», действительно, сгружали снег. Он растаял ровно через 15 минут». Организаторам фестиваля пришлось потратить немалые усилия для того, чтобы объяснить артистам, что происходит в Москве, и почему перекрыта Тверская. Однако после этого возникли новые сложности из-за перекрытого для свободного посещения центра российской столицы. «Приехал Владимир Косма, которому на днях исполнится 80 лет, величайший композитор, вы все знаете его музыку в [фильмах] «Укол зонтиком» и «Высокий блондин [в черном ботинке]». Я с таким трудом уговорила его дать консерваторский концерт. И тут выясняется, что мы с господином Косма не можем попасть ни на репетицию, ни на сам концерт. Упс!..» – рассказала Глазкова

По ее словам, украшенный центр Москвы также вызвал недоумение и вопросы у мировых знаменитостей. «[Косма] выходит посмотреть на Большой театр, потому что «Метрополь» находится напротив, и он видит, что весь театр закрыт какими-то коронами светящимися, какие-то битые елочные игрушки лежат – вы видели, во что превратили Большой театр, – отметила Глазкова. – И это видели те люди, которые могли по всему миру рассказать, как у нас здорово, круто, какой у нас Большой театр и какие мы светочи культуры. А они вместо Большого театра видят какие-то непонятные обрезанные елочные игрушки, по которым лазят приезжие граждане и пытаются сделать там какое-то селфи убогое».

После этого звездам мировой величины пришлось пешком через плотную толпу пробираться на репетиции и концерты. «Мы с Хосе Курой ходим через все вот это, потому что как только перекрыли Тверскую, там началось невообразимое: центр Тверской был закрыт для посещений, потому что там лежал снег. И мы шли по фасадам домов, продирались через толпу, которая не знала, куда себя девать – потому что ближайший туалет и ближайшее кафе на Тверской для них просто недоступны по деньгам, они не могут туда зайти и выпить чашку кофе, потому что она там стоит 400 рублей, и мы продирались так каждый день на репетицию», – рассказала оперный импресарио.

Глазкова подчеркнула, что в столице организацией досуга москвичей и гостей города занимаются не только городские департаменты. «Но мы это делаем немножко на другом уровне, чем те праздники, которые нам предлагают. Но нам не дают этого делать», – констатировала она.

Встреча в Московской городской думе была организована депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой для обсуждения ситуации с организацией массовых праздников, ярмарок и фестивалей в центре города. На заседание были приглашены представители мэрии столицы, ГУ МВД по Москве и управы Центрального административного округа. Ни чиновники, ни полицейские на заседание не явились.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.02.20

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