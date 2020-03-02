Правительство РФ решило снизить индексацию пенсий, «исходя из макроэкономических показателей»

Правительство РФ решило снизить размер индексации пенсий. Как сообщил сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, «индексация будет не на 7%, как планировалось, а на 6,1%».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие изменения отражены в законопроекте о внесении поправок в бюджет на 2020 год и два последующих года. В частности, предполагается снизить размер прожиточного минимума пенсионера, который учитывается при расчете индексации социальной пенсии. В результате – увеличение пенсионной выплаты с 1 апреля составит не 7%, как планировалось первоначально, а только 6,1%.

Счетная палата подтвердила корректность расчетов правительства, сделанных на основе уточненного прогноза от Минэкономразвития. «Расчеты сделаны, исходя из изменения макроэкономических показателей», – уточнил Штогрин.

Аудитор также отметил, что уже в 2020 году на предоставление маткапитала из федерального бюджета будет выделено 428 млрд рублей. «Это большая сумма. Представляете, какие средства пойдут на поддержку семьи и детей», – сказал он.

Однако инициативу правительства не поддержал думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как сообщила депутат от «ЕР» Светлана Бессараб, сегодня комитет не выразил своего мнения по законопроекту.

«Мы всецело поддерживаем выплаты материнского капитала, увеличение трансфертов из федерального бюджета в бюджет ПФР, те позитивные изменения, которые нас ожидают в связи с увеличением общего фонда оплаты труда», – отметила она, подчеркнув, что при всех этих положительных сдвигах индексация пенсии составит не 7%, а 6,1%. «Комитет по труду и социальной политике оставил за собой право выяснить обстоятельства такого изменения», – пояснила она.

Как ранее сообщал «Новый День», согласно законопроекту, размещенному на сайте Госдумы, прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составлял 9 тысяч 2 рубля, в 2020 году согласно ФЗ-383 он должен был возрасти до 9 311 рублей, однако, по уточненным данным, составит на 244 рубля меньше – 9 067 рублей. В 2021 году эта сумма, вместо 9 595 рублей, будет 9 374 рубля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.20

Силуанов уточнил, как Минфин рассчитал стоимость горячего питания для школьников. / «Идлибская ловушка»: Эрдоган шантажирует Европу. / В Госдуме заподозрили кабмин РФ в «прокручивании» бюджетных денег. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»