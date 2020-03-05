Москвичи выступили против уплотнительной «реновации» детских садов

В Москве родители воспитанников муниципального детсада взбунтовались против «новаторских идей» руководства дошкольного учреждения. Ради уплотнения и увеличения групп в садике хотят заменить кровати на двухэтажные подиумы, а вместо привычных для малышей шкафчиков с дверцами прикрутить к стенам открытые ячейки. Как сообщили РИА «Новый День» представители инициативной группы родителей, такие новшества нарушают СанПиН и вредят как психическому, так и физическому развитию детей. Чтобы не допустить «западное веяние», москвичи готовы дойти до президента РФ Владимира Путина.

Конфликт произошел в детсаду на Перовской улице (входит в ГБОУ «Школа № 2072»). Родители сообщили, что недавно у них собирали подписи за замену мебели в группах, и разумеется, многие на это согласились. Постфактум выяснилось, что замена предполагается кардинальная: кроватки планируется убрать, а вместо них смонтировать двухъярусные подиумы – на которых дети будут спать все вместе, потому что никакого разделения между спальными местами не предусматривается.

Кроме того, руководство садика решило ликвидировать привычные шкафчики для одежды и вещей с ягодками и мишками на дверцах, вместо них планируется установить открытые шкафы-«соты» с пластиковыми выдвижными ящиками.

Родители уверены, что это делается для уплотнения групп до 40 детей, причем количество воспитателей и нянечек при этом не изменится.

Возмущенные москвичи написали письмо директору школы №2072 Юлии Замятиной и старшему воспитателю Светлане Мироновой. Под обращением (копия есть в распоряжении редакции) стоит 50 подписей – это то, что инициативная группа успела собрать в оперативном режиме. Родители потребовали встречи с руководством ГБОУ, поскольку до сих пор, по их словам, никто внятно не смог объяснить им плюсы переоборудования групп в саду и рассказать, какая острая необходимость вынуждает ухудшать положение детей.

«Согласно п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в существующих дошкольных образовательных организациях расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, а также кроватями и отопительными приборами, – подчеркивают родители в обращении. – По нашему мнению, спальные места, оборудованные на многофункциональных подиумах, вышеуказанным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 не соответствуют, поскольку не обеспечивают свободный проход детей. В связи с этим у родителей вызывают серьезные опасения противопожарная безопасность и возможность эвакуации детей в случае возникновения пожара или угрозы совершения террористического акта, так как расположение спальных мест на различных уровнях подиума исключает возможность оперативно вывести детей из спальни избежав давки и падений детей с подиума».

Кроме того, родители воспитанников детсада выступают категорически против такого сончаса «вповалку», поскольку это увеличивает риск заболеваний малышей чесоткой, педикулезом, глистами, а также заражений ОРВИ, гриппом и прочими инфекциями. При этом ребенок с верхнего подиума не сможет во время сончаса самостоятельно выйти в туалет – поскольку ему придется идти прямо по спящим ниже одногруппникам.

«В ограниченном пространстве маленького, плотно набитого детьми помещения инфекции распространяются быстрее, слабый контроль на прогулках и немытые руки приведёт к росту заболеваемости детей, а может быть и приобретении хронических и неврологических заболеваний, а также психологических проблем у детей, – отмечают в инициативной группе. – Отсутствие достаточного пространства для всех присутствующих, неизбежно приведёт к ухудшению психологической обстановки как между детьми, так и воспитателями».

В случае уплотнения групп, пишут родители, непонятно, как будет соблюдаться нормы СанПиНа, определяющие количество унитазов и раковин из расчета 1 на 5 детей. Все это приведет только к тому, что ухудшится общий образовательный уровень детей, они будут чаще болеть.

«Данным заявлением мы не выказываем своего негативного отношения к педагогическому и вспомогательному составу отделения, а выступаем против внедрения в нашем детском саду «системы трансформируемого пространства» в виде «общих многофункциональных подиумов», – говорится в письме директору школы. – В связи с вышеизложенным призываем Вас отменить решение об оснащении спальных помещений в ДОУ ГБОУ г.Москвы «Школа N22072» многофункциональными подиумами до момента подтверждения их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в области обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, а также в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По словам родителей, встреча с директором школы назначена на четверг, 5 марта. Правда, официальных объявлений о ней нет нигде – в частности, на главной странице сайта ГБОУ информация об этом отсутствует.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы информации в городской департамент образования, столичное управление Роспотребнадзора и в Минздрав РФ.

Возмущенные родители заверяют, что в борьбе за здоровье своих детей готовы дойти до президента РФ. На планируемой встрече они передадут директору школы своё письмо и запросят всю документацию по предстоящему «переоснащению» садика, чтобы получить на нее заключение экспертов и составить обращение к главе государства.

Напомним, это не первый скандал в учреждениях столичного департамента образования за последнее время. Ранее массовый митинг в Москве устроили родители и школьники ГБОУ, которые требовали от чиновников соблюдать закон и вернуть в школу уволенного директора Давора Тубу. В городском департаменте образования тогда в нарушение ФЗ «О СМИ» проигнорировали вопросы журналистов, непосредственно касающиеся ситуации с увольнением Тубы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.20

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