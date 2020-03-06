«Голосование покажет другие результаты»: Кремль пытается «прикрыться» коронавирусом для реформы Конституции

Рост опасений общества в отношении эпидемии коронавируса в России имеет политический характер. Как считает известный общественный деятель, лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, нагнетание чувства беспокойства среди населения позволит власти не допустить массовых волнений во время трансформации политической системы в РФ. Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новый День».

По мнению Чухлебова, меры по нераспространению эпидемии в РФ кажутся логичными только на первый взгляд. «Вчера анонсировали в Москве дополнительные меры, режим повышенной готовности. Тут же выпускается новость, что отменен Петербургский международный экономический форум. Допустим, на первый взгляд, эти вещи кажутся логичными, но ПМЭФ будет в начале июня. Если мы понимаем, что до июня продлится эпидемия, почему мы не отменяем голосование по поправкам к Конституции, которое назначено на апрель, или празднование 9-го мая?» – сказал он.

«Если мы говорим про 9-е мая – я за то, чтобы этот праздник всегда был сердцах людей – но, тем не менее, это такое же большое скопление людей, присутствие иностранцев, почему тут нет отмены. Мы уверены, что 9 мая ничего не будет, а 3-4 июня случится апокалипсис? Голосование по поправкам – тоже большое скопление граждан…» – подчеркнул он.

Как считает Чухлебов, непоследовательные действия доказывают, что тема с коронавирусом в РФ мало связана со здравоохранением и медициной. «На мой взгляд, преследуются политические цели. В ближайшем будущем мы ожидаем изменения в политической сфере управления страной, и именно этим объясняются все последние новости», – сказал Чухлебов.

По его словам, коронавирус позволяет сместить фокус внимания граждан. «Может быть, паника, не совсем верное слово, но, тем не менее, внимание переключается. Второе – это мой взгляд – в связи с теми изменениями, которые могут произойти в стране на политическом фоне, возможны народные волнения. Понятное дело, если людей запугать эпидемией, что нельзя собираться больше 2 человек, иначе будет распространение, здесь проще сдержать различные недовольства граждан», – считает Чухлебов.

По его оценке, сейчас власть во главе с президентом и правительством намеренно ускоряют принятие поправок в Конституцию РФ. «Видимо, есть свои причины, которые побуждают их делать это в срочном авральном режиме. Ничто не мешает провести голосование до конца года, а не 22 апреля, как они хотят», – отметил он.

«Мы видим все комментарии, все замечания с этим связанные – как говорят и действуют так, как будто они сам не понимают, что за поправки. ЦИК, объясняя то, что нужно голосовать за пакет поправок, говорит о каких- то «комплексных обедах» – при чем здесь это?» – обратил внимание Чухлебов и отметил, что все происходящее показывает, что после принятия поправок в Конституцию можно ожидать массового недовольства населения. «Большинство граждан против, но голосование, которое, на мой взгляд, не совсем законно, покажет другие результаты», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.03.20

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