«Я так решила!» В скандал в московском детсаду вмешалась полиция и Росгвардия

В Москве встреча родителей с директором детсада №2072 Юлией Замятиной обернулась скандалом. В садик нагрянула Росгвардия, которую вызвала администрация школы, и полиция, в которую обратились помощники депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, собрание было сорвано, но Замятина пообещала отказаться от запланированной «трансформации» детского сада.

Ранее «Новый День» сообщал о родительском бунте в детсаду ГБОУ №2072, в котором руководство решило внедрить «систему трансформируемого пространства» в виде «общих многофункциональных подиумов». Родители высказались категорически против этих «новаторских» идей, и даже собрали подписи под заявлением руководству.

Встреча с Замятиной состоялась накануне вечером. Как следует из видеоролика, размещенного в «Фейсбуке», директор школы отказалась допускать на собрание двух помощников депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, к которому обратились за помощью родители.

«Почему вы не хотите их пустить, в чем дело? У нас не режимный объект, чтобы не пускать», – слышен в ролике голос из зала. В ответ директор холодным тоном сообщает, что «мы готовы встречаться в любом формате, но сегодня формат встречи такой». «Кто так решил?» – спрашивают родители. «Я так решила!» – заявила директор.

Судя по кадрам из видео, Замятина единственная говорит в микрофон, родителям же приходится повышать голос, чтобы она их услышала. «Я организовала эту встречу, не имея никакого запроса родителей. Запроса не было», – заявляет она. В зале поднимается буря возмущения. «Как это не было? Подождите!» – негодуют люди. «Вы сюда пришли по моему приглашению. Занимая это место, я не боюсь ничего», – ставит родителей на место директор. На вопрос, почему она не хочет пустить в здание помощников депутата, Замятина отделывается коротким: «Потому что».

«Они депутаты, они пишут официальный запрос», – заявляет также Замятина условие для пропуска официальных помощников депутата Мосгордумы, которые по закону имеют право присутствовать на любых массовых общественных мероприятиях. «Те, кто не хочет общаться в предложенном формате, могут покинуть помещение», – сообщает им директор, отмечая, что будет говорить только с теми, кто согласится на ее условия.

«Так почему вы не хотите их пустить?», – не унимаются родители.

«Мне просто не понравилось то, что вы нарушили регламент», – признается в микрофон Замятина. «А чей регламент? Вы с нами его согласовали? В начале встречи мужчина поднял руку, чтобы к вам обратиться. Вы просто повернулись к нему спиной и пошли дальше!» – возмущаются участники встречи. «Во время моего выступления была поднята рука. Мы договорились, что все вопросы после моего выступления», – заявляет директор. «Кто договаривался?», – недоумевают родители. Этот вопрос Замятина оставляет без ответа.

В итоге кто-то из родителей сообщает, что помощники депутата вызвали полицию, и предлагает выйти в коридор, чтобы их подождать. «Когда они придут, мы продолжим встречу», – соглашаются люди.

В телегам-канале «Реальная жизнь ВАО» сообщается, что в это время на входе в школу замдиректора по безопасности Павел Колемасов отказывался пропустить помощников депутатов, запрещал родителям вести видеосъемку, отказывался представиться, а в итоге велел охраннику вызвать Росгвардию – что тот и сделал.

По словам очевидца – собеседника РИА «Новый День», и полицейские, и росгвардейцы вели себя предельно корректно. Полицейские в результате уехали в отдел вместе с помощниками депутата, которые решили написать заявления о нарушении своих прав. Росгвардейцы же зафиксировали, что никаких нарушений не происходит, и тоже покинули школу. «Директриса на камеру дала слово, что не будет проводить [переоборудование детского сада]», – сообщил собеседник агентства.

На официальном сайте ГБОУ 2072 Павел Сергеевич Колемасов записан как специалист по обеспечению безопасности. Согласно открытым данным в сети Интернет, в 2011 году Измайловский районный суд рассматривал дело по иску некоего экс-сотрудника ОВД района Перово (Восточный округ Москвы) Колемасова Павла Сергеевича к УВД по ВАО столицы о признании незаконным его увольнения. Согласно тексту судебного решения, причиной увольнения стало «грубое нарушение дисциплины» – представитель МВД прогулял работу, а сотрудники ППС обнаружили его в нетрезвом состоянии по адресу, где грубо нарушался общественный порядок. Суд отказался восстанавливать его на службе.

Отметим, что повод для недовольства руководством школы есть и у ее сотрудников. Дело в том, что ГБОУ №2072 две недели назад выложила в открытый доступ в Интернете персональные данные преподавателей, с которыми заключала договоры на ведение спортивных кружков. На сайте госзакупок опубликованы документы с номерами паспортов тренеров, датами и местом выдачи документов и полным адресом прописки. В частности, речь идет о персональных данных преподавателя кружка «Шахматы» Владимира Ч., кружка «Футбол» Ивана П., художественной гимнастики Юлии К.

При этом директор ГБОУ 2072 Юлия Замятина, которая по информации партийного сайта как минимум в 2018 году являлась членом местного политсовета «Единой России», не впервые оказывается в центре скандала. Согласно данным системы «Контур.Фокус», ранее Замятина возглавляла столичную школу №795, и была назначена директором в феврале 2017 года. Через несколько месяцев в Сети появилась петиция родителей учеников кадетских классов к главе департамента образования Москвы Исааку Калине.

В обращении говорилось, что новый директор уничтожает кадетское образование в школе, которая до нее официально получила звание «Новогиреевский кадетский корпус», дети уходят в другие учебные заведения, потому что профильных педагогов директор в нарушение законов заставила написать заявления об увольнении по собственному желанию. Вместо них пришли люди без педагогического образования и не служившие в армии, говорится в петиции.

«Директор с нами вообще общаться отказывается! А когда мы с ней пытались идти на контакт, то в ответ получали только хамство и грубость! Это вообще непостижимо, чтобы директор учебного заведения позволяла так себя вести с родителями!» – подчеркивается в обращении к главе столичного департамента образования.

Несмотря на резонанс, поднятый родителями, Замятина осталась в кресле директора ГБОУ №2072.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.03.20

«Нам это незачем», – в Госдуме объяснили, почему в Конституции не будет запрета на заграничную недвижимость для чиновников. / «Как-то не вовремя»: Россию ждет неприятное будущее. / Нефть и коронавирус тянут рубль вниз: евро и доллар рекордно дорожают. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»