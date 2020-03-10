Путин не поддержал идею досрочных выборов в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед депутатами нижней палаты российского парламента, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Государственную думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства подчеркнул, что его точка зрения по этому вопросу известна: если граждане РФ проголосуют за поправки в Основной закон страны, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования поправки. «А значит, и Государственная дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно, – подчеркнул президент. – Конечно, возникает вопрос: имеет ли право действующий состав Государственной думы принять эти полномочия? На мой взгляд, конечно имеет».

Путин также отметил, что в любом случае окончательное решение будут принимать сами депутаты, однако учитывая, что единодушия в парламенте по этому вопросу нет, проводить досрочные выборы не стоит.

«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», – заявил он, пояснив, что народ скажет свое в вопросе доверия действующему составу парламента в ходе голосования 22 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

«Это из области фантастики»: в КПРФ назвали маловероятным отказ Путина от бессрочной власти. / Ждем похолодания: московская погода вернется к климатической норме. / Путин едет в Госдуму для обсуждения новых поправок в Конституцию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»