Депутатов Госдумы взволновало появление Путина: едва не забыли отклонить поправки в Конституцию

Нижняя палата российского парламента с некоторыми процедурными затруднениями одобрила поправки в Конституцию РФ во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступление президента РФ Владимира Путина настолько взволновало депутатов, что думцы едва не забыли проголосовать за изменения, которые были рекомендованы профильным комитетом к отклонению.

В ходе обсуждения бурную реакцию парламентариев вызвала поправка о самороспуске Госдумы, автор которой – представитель «Единой России» Александр Карелин поспешил снять с рассмотрения после публичной оценки главы государства. От идеи досрочных выборов не захотела отказываться ЛДПР.

«Учитывая позицию президента, который так быстро отреагировал на мою поправку, давайте тогда не будем ее принимать», – заявил Карелин. «А мы категорически против! – высказался лидер либерал-демократов Владимир Жириновский под смех зала. – Назвался груздем – полезай в кузов. Не надо туда-сюда метаться. Мы должны идти вперед. Рассмотреть – принять – распустить, и 20 сентября избрать новую Государственную думу! Вот таково решение фракции ЛДПР».

На это спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что автором поправки был депутат Карелин, который и принял решение о ее снятии. «Если бы вы такую инициативу выдвинули, Владимир Вольфович, наверняка мы бы ее поддержали», – сказал он.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, в свою очередь, охарактеризовал поступки коллег как «шараханье». «А мы вообще-то – Государственная дума. Если была внесена поправка Александра Карелина, президент высказал свою позицию, в поправке говорится, что Государственная дума вправе принять решение. Я предлагаю проголосовать ее, а дальше мы будем решать по поводу правок», – заявил Миронов.

«Карелин прислушался к позиции, которую высказал президент РФ, и мы из этого исходим», – спокойно разъяснил Володин, и тут же предоставил слово главе комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову, который до выступления президента начал докладывать законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.

Однако как только Володин объявил голосование по уже ставшему скандальным законопроекту, как процедуру пришлось остановить: вице-спикер Иван Мельников вспомнил, что депутаты не голосовали по таблице поправок №2, в которую вошли предложения, рекомендованные профильным комитетом к отклонению.

Пока депутаты голосовали, Володин вполголоса выяснял у своих замов, на каком пункте повестки дня ранее была взята пауза в работе Госдумы. После того, как время на голосование истекло, Володин попытался сразу же объявить голосование по второму вопросу в целом – однако вовремя спохватился и попросил показать на табло результат голосования по таблице поправок, которая была ожидаемо отклонена 324 голосами при 63 поддержавших.

За поправки в Конституцию во втором чтении, в числе которых оказалось предложение депутата от «ЕР» Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, в итоге проголосовало 382 парламентария, 44 воздержались.

«Законопроект во втором чтении принят», – под аплодисменты зала объявил Володин.

В третьем чтении поправки в Основной закон страны будут рассмотрены уже завтра. Пленарное заседание Госдумы начнется уже в 10 утра – а не в полдень, как обычно.

Напомним, как уже сообщал «Новый День», после внесения поправок Карелина и Терешковой в Госдуме был объявлен полуторачасовой перерыв для консультаций с президентом РФ. Глава государства, выступая в нижней палате парламента, заявил, что не считает необходимыми досрочные выборы в Госдуму, при этом согласившись обнулить свои президентские сроки при условии одобрения этой инициативы Конституционным судом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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