Оппозиция объявила об акциях протеста против обнуления сроков правления Путина

Российская несистемная оппозиция объявила об акциях протеста против узурпации власти действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Противники несменяемости власти проведут серию одиночных пикетов у зданий двух палат российского парламента, а 21 марта намерены выйти на массовый митинг.

Как сообщили в партии «Яблоко», завтра, 11 марта, активисты проведут серию одиночных пикетов против обнуления президентских сроков и других поправок в Конституцию, внесенных Путиным. Пикеты начнутся в 9 утра около зданий Госдумы на Охотном ряду и Совета Федерации на Большой Дмитровке.

Сегодня партийцы также выходили с одиночным пикетами к зданию нижней палаты парламента. Очередная серия пикетов будет организована 12 марта около зданий региональных Заксобраний в российских регионах – в этот день, как предполагается, принятый Госдумой и одобренный СовФедом закон поступит в субъекты на рассмотрение. В столице активисты выйдут протестовать к зданиям Мосгордумы на Страстном бульваре и в Успенском переулке.

Кроме того, оппозиция направила в мэрию уведомление о проведении массового митинга протеста 21 марта на проспекте Сахарова в Москве. Противники несменяемости власти намерены собраться в 14 часов. Как сообщили в компании «Нет!», в заявке указано, что предполагаемое количество участников акции составит до 50 тысяч человек.

Поправка в Конституцию, обнуляющая президентские сроки, была сегодня принята Госдумой сразу во втором чтении при одобрении действующего главы государства.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

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