Депутатам Госдумы «выкручивали руки», не оглядываясь на Путина: в российской элите нарастает хаос

Последние события вокруг принятия поправок в Основной закон России дискредитировали идею конституционного порядка, что связано с нарастающим хаосом в правящей элите. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, вероятнее всего, в следующем году пройдут досрочные выборы главы государства, а всенародное голосование по поправкам в Конституцию могут вообще отменить под предлогом угрозы коронавируса.

По мнению эксперта, в Госдуме в очередной раз восторжествовала «политика абсурда», что продемонстрировало вчерашнее пленарное заседание. «Депутатам Госдумы выкручивали руки, чтобы они поддержали досрочные выборы, причем против были изначально все, кроме Сергея Миронова (лидер партии «Справедливая Россия»). Потом все дружно поддержали досрочные выборы, после чего... пришел Путин и сообщил, что выборов не будет. За несколько часов депутаты покорно два раза поменяли свое мнение на противоположное – по указанию начальства», – обратил внимание Кагарлиций в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Как считает политолог, эта ситуация прояснила несколько важных моментов о сложившейся в России политической системе. Первый – часть политических решений принимается без согласования с президентом. «Похоже, Путин сам был не в курсе всей этой истории и бросился в Думу разруливать ситуацию, когда сообщили о досрочных выборах, которые продавливала команда Сергея Кириенко (первый заместитель главы администрации президента РФ), но которые не поддержали на встрече у президента 5 марта. Значит, не только Игорь Сечин (глава «Роснефти») принимает решения, не оглядываясь на Путина, но и Сергей Кириенко туда же. В общем дезорганизация власти и хаос в действиях правящих кругов нарастают», – подчеркнул он.

Еще один нонсеснс, по оценке Кагарлицкого, связан с предложением депутата от «Единой России» Валентины Терешковой обнулить сроки президентского правления Владимира Путина. «Ну, хорошо, досрочных выборов (пока) не будет. Хотя могут случиться весной следующего года, например. И, скорее всего, не парламентские, а президентские. Потому что никакого иного смысла выступление Валентины Терешковой и «обнуление» президентских сроков Путина за 3 года до очередных выборов иметь не может. Тем более, что власти уже сослались на исключительно трудную ситуацию, которая оправдывает отказ от конституционных норм. Или они считают, что через три года ситуация будет ещё хуже, чем сейчас? Юридический нонсенс, который мы получили на выходе: президент может сохранять пост только два срока, но на Путина это ограничение не распространяется...» – отметил эксперт.

Как полагает политолог, тот факт, что большинство парламентариев поддержали поправку Терешковой, показывает, что «соглашательство руководства официальных партий в Думе страшнее коронавируса». Кагарлицкий выразил солидарность с единственным «эсером», который проголосовал «против» поправки – Олегом Шеиным, который заявил, что в рамках конституционной реформы предлагается вместо институтов сосредоточиться на роли одного конкретного человека, хотя изначально «январский пакет Путина» был важен именно системой балансов, институтов власти, госстроительства.

Эксперт не исключил, что в свете последних событий нельзя отрицать возможность передачи власти в России «по наследству». «Куда торопятся понятно: ни одного кандидата, которого можно избрать, сейчас у партии власти нет. Потому выдвинут опять Путина, который потом уйдет по болезни или умрет, а наследник автоматически без выборов получит власть. Как это организовать технически, пока не ясно, но судя по тому, что они сегодня сделали с Госдумой, возможно всё. И депутаты проголосуют за любую процедурную чепуху. Именно поэтому, кстати, до президентских выборов Госдуму распускать не будут. Мало ли что от нового состава ждать?» – пояснил он.

«Самая большая загадка – как быть со всенародным голосованием. С одной стороны, оно превращается в плебисцит, позволяющий Путину выдвигаться снова (для того, чтобы запустить сценарий досрочных выборов, иначе это следовало бы делать не в 2020, а в 2022-23 гг.). Но, с другой стороны, риски, связанные с поляризацией мнений и протестным голосованием, резко возрастают» – констатировал Кагарлицкий.

Согласно его прогнозу, нельзя исключать вариант, что всенародное голосование отменят «под предлогом эпидемии». «Тема коронавируса не снимается. Дума по-любому за всё проголосует в третьем чтении, так что формально народного голосования и не требуется. Так что не исключено, что всё же отменят его под предлогом эпидемии. Если не отменят – тем хуже для них», – считает он.

При этом, как отметил Кагарлицкий, итог голосования вовсе не означает, что Путин останется на посту «надолго». «Но проблема не в том, сколько времени просидит на троне Путин, а в том, что в России дискредитирована сама идея конституционного порядка и представительной власти. В этом главный смысл вчерашнего голосования», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.03.20

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