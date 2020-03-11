российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2020, 15:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собянин отменил «Крымскую весну»: в Москве введен запрет на крупные массовые мероприятия

В Москве на месяц запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно тексту документа, ограничения будут действовать до 10 апреля. Как поясняется на официальном сайте мэра и правительства Москвы, это необходимо, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции.

За основу взят опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках, поясняют в мэрии.

Также отмечается, что принято решение отменить городские фестивали, в том числе «Крымскую весну», «Большую перемену» и «Эко-Фест», так как «с учетом их популярности» прогнозировать количество их участников невозможно.

Как ранее сообщал «Новый День», рост опасений в отношении эпидемии коронавируса в России может приобрести политический характер. Как отмечал в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, после принятия поправок в Конституцию можно ожидать массового недовольства населения.

В то же время, по мнению политических экспертов, власти перед угрозой коронавируса могут отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.03.20

«Наперсточники» и «провинциальный театр»: сенатор оценила процесс утверждения поправки об обнулении президентских сроков Путина. / Владелец «Московского Школьника» готов выиграть второй суд в случае новой «кляузы» Навального. / Таиланд ужесточил выдачу туристических виз. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

«Я так решила!» В скандал в московском детсаду вмешалась полиция и Росгвардия

«Имитация»: депутат Мосгордумы усомнился в готовности мэрии противостоять коронавирусу

Москвичи выступили против уплотнительной «реновации» детских садов

Режим ЧС, полный карантин и комендантский час: власти Москвы разработали план действий на случай эпидемии коронавируса

«Так они собираются голосовать за поправки в Конституцию?» Депутат Мосгордумы заявила о массовом сборе паролей от Госуслуг

Опасность гриппа и ОРВИ: в Москве закрыли часть детских бассейнов

Радиоактивная свалка у Юго-Восточной хорды стала объектом политической манипуляции

«Город для освоения средств»: Собянин поставлен в Москву «на кормление»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Правительство Москвы,