Собянин отменил «Крымскую весну»: в Москве введен запрет на крупные массовые мероприятия

В Москве на месяц запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно тексту документа, ограничения будут действовать до 10 апреля. Как поясняется на официальном сайте мэра и правительства Москвы, это необходимо, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции.

За основу взят опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках, поясняют в мэрии.

Также отмечается, что принято решение отменить городские фестивали, в том числе «Крымскую весну», «Большую перемену» и «Эко-Фест», так как «с учетом их популярности» прогнозировать количество их участников невозможно.

Как ранее сообщал «Новый День», рост опасений в отношении эпидемии коронавируса в России может приобрести политический характер. Как отмечал в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, после принятия поправок в Конституцию можно ожидать массового недовольства населения.

В то же время, по мнению политических экспертов, власти перед угрозой коронавируса могут отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.03.20

«Наперсточники» и «провинциальный театр»: сенатор оценила процесс утверждения поправки об обнулении президентских сроков Путина. / Владелец «Московского Школьника» готов выиграть второй суд в случае новой «кляузы» Навального. / Таиланд ужесточил выдачу туристических виз. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»