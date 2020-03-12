«Гриль, специальный соус с сыром, огурцы, салат и лук, все на булочке с кунжутом – добавить в Конституцию»: в Мосгордуму внесли 50 новых поправок

Московская городская дума окончательно приняла постановление об одобрении поправок к Конституции. Во втором чтении за проголосовали 26 депутатов, против 11, воздержались трое. При этом парламентарии большинством голосов отклонили пакет поправок своей коллеги из «Яблока» Дарьи Бесединой, назвав его троллингом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание Мосгордумы после вечернего перерыва началось с рассмотрения пакета из 50 поправок, внесенных депутатом Бесединой. Еще до ухода Мосгордумы на перерыв парламентарий попросила предоставить 9 дней для разработки и внесения предложений, однако представители фракции большинства из «Единой России» приняли решение дать ей лишь 10 минут.

Докладчик, депутат от «ЕР» Александр Козлов предложил поправки отклонить пакетом, при этом о сути предложений Бесединой не сказал ни слова, отметив лишь, что считает их «глумлением над Конституцией, как Основным законом страны».

«Оскорбление депутатов и граждан возможно не только словом, но и делом, – заявил его коллега по фракции Евгений Семенников, пояснив, что имеет в виду появление Бесединой в футболке «с вызывающим текстом». – Появление этой надписи – это не креатив нашей коллеги, это рассылается уже несколько дней, на это тоже надо реагировать».

Поправки «яблочницы» он назвал троллингом и формой издевательства над депутатами, которые вынуждены в любом случае их рассматривать. «Нам надо заявить, что мы считали эти смыслы, и лишить нашу коллегу слова на текущем заседании», – предложил Семенников.

Спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову, судя по развитию событий, идея понравилась, и он поставил ее на голосование, заявив, что считает – в тексте поправок содержится заведомо ложная информация. В результате Беседина была лишена слова до конца заседания – против проголосовали только шесть депутатов из 28.

В ходе дискуссии одну из поправок процитировала депутат от «ЕР» Маргарита Русецкая. Предложение №30 звучало так: «Дополнить словами «гриль, специальный соус с сыром, огурцы, салат и лук все на булочке с кунжутом необходимо будет добавить в Конституцию». «Тот текст, который есть, надо принимать, чтобы он не превратился в этот сумбур, – отметила депутат. – Я проходила практику в психиатрической клинике, будучи студенткой, и я вам точно могу сказать, что это явные симптомы неадекватности восприятия происходящего».

«А у нас разрешено давать оценку состоянию здоровья депутатов?» – послышался голос из зала. Русецкая так же громко начала отвечать, но Шапошников в ответ почему-то призвал к порядку спросившего это «эсера» Михаила Тимонова, а не Русецкую.

В итоге поправки Бесединой были ожидаемо отклонены, а постановление об одобрении Мосгордумой поправок к Конституции принято в целом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.03.20

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