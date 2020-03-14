Московские больницы закрылись от посетителей

Московские больницы закрыты для посетителей. Такое решение принято оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места», – цитирует «Интерфакс» представителя штаба, который уточнил, что о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы.

Вместе с тем в городских детских и взрослых поликлиниках временно отменена плановая диспансеризации населения и профилактические медицинские осмотры. Отмечается, что эти меры действуют до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по Москве.

Ранее сообщалось, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса.

В настоящее время в России подтверждено 47 случаев заболевания опасной инфекцией.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.03.20

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