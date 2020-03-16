«Кунцево будет голосовать против поправок в Конституцию»: ГК «ПИК» подставляет мэрию Москвы

Массовый протест в московском районе Кунцево повлияет на итоги голосования 22 апреля по поправкам к Конституции РФ. «Естественно, Кунцево будет голосовать в большинстве своем протестно», – считает лидер движения «Гражданская солидарность», экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

«Слишком брутально действуют эти наглые застройщики, – пояснил Федоров в комментарии РИА «Новый День». – С моей точки зрения, это можно объяснить кризисом, когда экономическая целесообразность ставится выше политической. Этот скачок доллара, непонятная инфляция, непонятное дело на рынке, при том что все [застройщики] кредитуются, все хотят вложить свои средства, а для этого им нужно быстрее зайти на площадки для того, чтобы хоть как-то начать процесс… И в данном случае я думаю, что им уже плевать на какие-то политические сантименты, вежливость или грядущие выборы – им важно вложить уже свои деньги и начать побыстрее строительство».

Мэрия Москвы сейчас фактически не контролирует ситуацию в Кунцево, полагает собеседник агентства. «Я думаю, мэрия занята только тем, что думает каким образом провести 22 апреля, для нее это приоритет. Потому что понятно, что если они плохо проведут, то потом могут быть определенные кадровые решения сверху. Они этого боятся. А во-вторых, сейчас настолько все стало сыпаться по всем фронтам, что я думаю, им сейчас уже не до этих застройщиков», – обратил внимание Федоров.

По его оценке, в таких условиях у протестующих жителей Кунцева есть шансы отбиться от застройщика, но только при условии консолидации всех сил активистов. «Если это будет организованно, мощно, с большим количеством людей, массовостью и твердостью, я думаю, можно будет», – пояснил он.

Стоит отметить, что жители Кунцева сдаваться не намерены. В группе в «Фейсбуке» «Борьба за 47-48 кварталы Кунцева» активисты заявляют, что продолжают бороться за свои дома. «Мы не сдались, не отступили, мы против того, чтобы ПИК забирал нашу землю, разрушал наши дома и выбрасывал нас из наших квартир», – говорится в сообщении. При этом жители района выражают серьезную обеспокоенность по поводу регулярного массового скопления неизвестных им сотрудников ЧОП: в свете ситуации с распространением коронавируса, полагают они, это может представлять опасность для москвичей.

Как сообщал «Новый День», 12 марта в Кунцеве произошло силовое столкновение жителей с сотрудниками ЧОП. Москвичи четвертый год протестуют против реконструкции 47 и 48 кварталов района, в рамках которых предполагается снести 37 крепких кирпичных домов и построить вместо них высотки. Плотность населения в этом районе в результате возрастет почти в два раза – с 6,38 тысячи человек до 11,51 тысячи. Активисты отмечают, что фактически чиновники правительства Москвы продали ГК «ПИК» землю вместе с квартирами горожан. Первым должен быть построен 26-этажный дом на улице Ивана Франко, стройплощадку расположили во дворе трех домов середины прошлого века. Забор проходит в метре от стены пятиэтажки.

Примечательно, что на последних акциях протеста против стройки ГК «ПИК» вновь «засветился» капитан полиции Илья Телешов получил скандальную известность в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.03.20

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