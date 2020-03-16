Московские чиновники засекретили информацию о «реновации» детсадов

Московский департамент образования в ситуации с распространением коронавируса засекретил информацию о переоборудовании и укрупнении муниципальных детсадов. На официальный запрос РИА «Новый День», направленный главе ведомства Исааку Калине, ответ не поступил до сих пор. При этом информация о внедрении в садах «трансформируемого пространства», полученная от управления Роспотребнадзора, вызывает недоумение.

«Новый День» сообщал о скандале в детсаду ГБОУ «Школа №2072», где родители восстали против замены детских кроватей на двухэтажные подиумы, как и привычных шкафчиков с дверцами – на открытые шкафы-соты. После сорванного общего собрания была уволена директор ГБОУ Юлия Замятина и назначена новый директор – Наталья Сачкова.

Свою позицию родители объяснили тем, что в сончас на подиумах малыши будут спать вповалку все вместе, разделителей и проходов между местами нет, а это увеличивает риск заболеваний чесоткой, педикулезом, глистами, а также опасность заражения ОРВИ, гриппом и прочими инфекциями. При этом ребенок с верхнего подиума не сможет во время сончаса самостоятельно выйти в туалет – поскольку ему придется идти прямо по спящим ниже детям. Санитарным нормам подиумы также не отвечают, подчеркнули родители, пояснив, что согласно п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в существующих дошкольных образовательных организациях расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, а также кроватями и отопительными приборами. Понятно, что никаких свободных проходов на подиуме, где все вместе лежат два-три десятка детей, обеспечить невозможно.

Однако в ответе столичного управления Роспотребнадзора на запрос РИА «Новый День» говорится, что «СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается организация дневного сна на трансформируемых (выкатанных, выдвижных) 1-3-х уровневых кроватях». Мебель, разумеется, должна быть изготовлена из безвредных материалов и иметь документы, подтверждающие ее безопасность и качество.

«Число кроватей (спальных мест) долго соответствовать числу детей в группе, – говорится в документе. – <…> Расстановка мебели должна обеспечивать свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами». Каким образом можно обеспечить свободный проход для малышей между условными, никак не отделенными друг от друга спальными местами на высоком подиуме – в управлении не уточнили. Зато заверили, что «при проведении надзорных мероприятий осуществляется контроль за соблюдением санитарных норм и правил».

В департаменте образования г. Москвы, которым руководит Исаак Калина, предпочли вообще не отвечать на официальный запрос редакции, чем нарушили ФЗ «О СМИ» и продемонстрировали отношение как к родителям, так и к самим воспитанникам детсадов.

Напомним, в московских школах мэр столицы Сергей Собянин с 16 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса ввел свободное посещение уроков: дети могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей.

Детских садов это решение не касается. При этом, судя по многочисленным петициям в Интернете, подиумы уже внедрены во многих детсадах Москвы. В частности, свое возмущение таким переоборудованием сада выражали родители воспитанников ГБОУ 1392, ГБОУ

Сейчас против появления в садах подиумов нарастает родительский протест в ГБОУ 1474, в декабре в соцсетях о негативном отношении к таким же планам руководства заявляли родители малышей из ГБОУ 1359 и ГБОУ 2099.

В октябре 2019 года депутат Мосгордумы Евгений Ступин направлял Калине запрос о причинах активного внедрения такой мебели в детсадах столицы. Как следует из запроса, кровати на подиумы были заменены в ГБОУ 2051, 1595, 2053, 2065, 2048, 2070, 2120 и других – при этом в нескольких случаях руководство образовательных комплексов заменило кровати вопреки решению родительской общественности.

В группе «Москва. Подиумные кровати. Мы против!» активисты пишут, что с точки зрения русского языка, эти конструкции правильно называть «нары», а не «подиумы» – потому что ничего общего с возвышением для натурщика или манекенщицы эта мебель не имеет.

«НАРЫ, нар, нарам. Дощатый настил для спанья на некотором возвышении от пола, – указала москвичка Анастасия А. – Это толковый словарь Ожегова и Шведовой».

Редакция РИА «Новый День» также решила узнать, как расценивают медики нововведения в столичных садиках, которые могут грозить распространением заболеваний и повлиять на их психическое здоровье детей. Однако в Минздраве РФ отмахнулись от этой ситуации, заявив, что «указанные вопросы относятся к компетенции Министерства просвещения Российской Федерации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.03.20

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