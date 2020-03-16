Ситуация ухудшилась: мэр Москвы закрыл школы и запретил все массовые мероприятия

Московские общеобразовательные и спортивные школы, а также дома творчества будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. Соответствующий указ подписал сегодня мэр российской столицы Сергей Собянин. Документ вносит изменения в указ градоначальника от пятого марта «О введении режима повышенной готовности», который вводил запрет на массовые акции и мероприятия свыше 5 тысяч человек.

Согласно документу, в столице РФ приостановлены все досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников от 50 человек. До 10 апреля запрещены все спортивные, массовые, публичные мероприятия. Приостановлена работа кружков и секций программы для столичных пенсионеров «Московское долголетие» в центрах соцобслуживания населения.

С 21 марта по 12 апреля приостанавливается и работа столичных школ – при этом указ дает возможность по решению родителей оставить в школах группы учеников начального звена, однако численность каждой не должна превышать 12 человек.

Вернувшимся из-за границы из стран, в которых отмечены вспышки коронавирусной инфекции, мэр Москвы распорядился обеспечить домашнюю самоизоляцию на две недели, отказавшись от походов на работу и учебу. Такие же меры относятся к тем, кто живет с ними в одной квартире.

Работодателям по запросу Роспотребнадзора необходимо сообщать все данные о пребывании заболевшего сотрудника за границей и его контактах с коллегами в России. Место работы заболевшего сотрудника в обязательном порядке должно быть продезинфицировано.

Кроме того, антивирусный штаб под руководством вице-мэра Анастасии Раковой переходит в круглосуточный режим работы.

Напомним, «Новый День» сообщал о трех планах столичной мэрии по предотвращению распространения коронавируса. Судя по данному указу, московские чиновники пока следуют пунктам плана «Б». При ухудшении ситуации меры будут ужесточены – вплоть до плана В, при котором Москва будет полностью закрыта на въезд и выезд, в том числе на личных автомобилях, а работа общественного транспорта – остановлена.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.03.20

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