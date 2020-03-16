российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 марта 2020, 19:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Ситуация ухудшилась: мэр Москвы закрыл школы и запретил все массовые мероприятия

Фото: официальный портал правительства Москвы

Московские общеобразовательные и спортивные школы, а также дома творчества будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. Соответствующий указ подписал сегодня мэр российской столицы Сергей Собянин. Документ вносит изменения в указ градоначальника от пятого марта «О введении режима повышенной готовности», который вводил запрет на массовые акции и мероприятия свыше 5 тысяч человек.

Согласно документу, в столице РФ приостановлены все досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников от 50 человек. До 10 апреля запрещены все спортивные, массовые, публичные мероприятия. Приостановлена работа кружков и секций программы для столичных пенсионеров «Московское долголетие» в центрах соцобслуживания населения.

С 21 марта по 12 апреля приостанавливается и работа столичных школ – при этом указ дает возможность по решению родителей оставить в школах группы учеников начального звена, однако численность каждой не должна превышать 12 человек.

Вернувшимся из-за границы из стран, в которых отмечены вспышки коронавирусной инфекции, мэр Москвы распорядился обеспечить домашнюю самоизоляцию на две недели, отказавшись от походов на работу и учебу. Такие же меры относятся к тем, кто живет с ними в одной квартире.

Работодателям по запросу Роспотребнадзора необходимо сообщать все данные о пребывании заболевшего сотрудника за границей и его контактах с коллегами в России. Место работы заболевшего сотрудника в обязательном порядке должно быть продезинфицировано.

Кроме того, антивирусный штаб под руководством вице-мэра Анастасии Раковой переходит в круглосуточный режим работы.

Напомним, «Новый День» сообщал о трех планах столичной мэрии по предотвращению распространения коронавируса. Судя по данному указу, московские чиновники пока следуют пунктам плана «Б». При ухудшении ситуации меры будут ужесточены – вплоть до плана В, при котором Москва будет полностью закрыта на въезд и выезд, в том числе на личных автомобилях, а работа общественного транспорта – остановлена.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.03.20

«Имитация бурной деятельности»: зачем нагнетают коронавирусную панику. / Конституционный суд разрешил Путину обнулять президентские сроки. / Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло в 1,5 раза. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Московские чиновники засекретили информацию о «реновации» детсадов

«Кунцево будет голосовать против поправок в Конституцию»: ГК «ПИК» подставляет мэрию Москвы

«Для паники нет никаких причин»: мэр Москвы опроверг слухи об эпидемии коронавируса в столице

Московские больницы закрылись от посетителей

В Москве ужесточены меры профилактики коронавируса: самоизоляция и свободное посещение школ

«Война полным ходом!» Мэрия Москвы и ГК «ПИК» довели конфликт в Кунцеве до силовых столкновений

Московский район Кунцево вновь стал «горячей точкой»: на площадку ГК «ПИК» прибыл полицейский из «дела Голунова»

Собянин отменил «Крымскую весну»: в Москве введен запрет на крупные массовые мероприятия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Наука, Общество, Политика, Россия, Экономика, Правительство Москвы, Собянин Сергей,