Новый экономический кризис изменит весь миропорядок

Глобальный экономический кризис и крах системы рыночной экономики становится реальностью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве эксперты оценили, какую роль в происходящем сыграл коронавирус.

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, события последней недели наглядно показали, что мировой кризис уже не просто угроза, а реальность. «Он начался. Беспрецедентное падение (на финансовых рынках) за последнюю неделю – наглядное тому свидетельство. Хотя я считаю, что во многом эти кризисные явления преувеличены, что паника на мировых сырьевых биржах во многом определена пугливостью инвесторов – психологический и экономический фон свидетельствует о том, что большой мировой кризис, о котором начали говорить после 2012 года, уже начался», – сказал Калашников.

По его словам, нужно уже сейчас работать над тем, чтобы встроиться в новые реалии после того, как кризис закончится. «Начинается новая эпоха. Кризис – просто болезнь, а когда весь мир «переболеет». Вопрос – кто будет наиболее «здоровым» и приспособленным к новым реалиям… Я считаю, что это самый главный вопрос. И однозначного ответа пока нет», – отметил он.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин со своей стороны отметил, что «относительно низкие темпы» свидетельствуют, что происходящее – только генеральная репетиция кризиса, хотя вероятность «сорваться в депрессию прямо сейчас» есть.

В то же время эксперт согласился, нужно бояться не кризиса, а того, что будет после него. «Кризис – переход в новое качество. Нужно бояться не его, а этого самого нового качества. Мы не знаем, куда сейчас переходит мир», – сказал Делягин.

Он пояснил, что сейчас происходит крах рыночной экономики. «Переход (в новые реалии) осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых, это крах единых рынков, распад их на макрорегионы. Понятно, что выживет тот, кто создаст свой макрорегион. У нас об этом говорят с 2006 года, но дальше разговоров после 2010 года дело не идет. Происходит отмирание рыночных отношений – они утрачивают свое значение. Если до 2013 года любой товар можно было купить за деньги, сейчас уже нет», – сказал Делягин.

По его мнению, кроме экономической логики, большое значение играет и политическая. «Деньги теряют значение, уступая место социальным технологиям и платформам. Это другое устройство общества. Будет это ближе к рабовладельческому строю общества, о чем грезят наши новые феодалы, или к коммунизму – вопрос открытый», – уточнил эксперт.

При этом Делягин отметил, что меняется и сам человек, на которого воздействуют новые информационные технологии. «Все эти переходы будут происходить почти одновременно, поэтому бояться нужно не кризиса, а глобальной депрессии и того нового мира, который она с собой принесет. Но, я надеюсь, все-таки в следующем году», – сказал он.

По мнению Делягина, Запад отказывается видеть закономерный итог нынешней экономической модели и готов списать все на пандемию коронавируса. «Представьте себе – объявить сейчас абсолютно идеализированным людям на Западе, что завершаются рыночные отношения, завершается капитализм. Это немыслимо. А сказать, что во всем виноват коронавирус – это же элементарно. Капитализм возник из-за эпидемии чумы, а погибает из-за эпидемии коронавируса – это уже более достойно», – отметил экономист.

Делягин также спрогнозировал, какие страны сейчас окажутся в зоне риска экономического коллапса. «Под наибольшим ударом страны, которые сочетают плохую экологию, плохое государственное управление, разрушенное гражданское общество и некачественную медицину. Это страны риска. Если убрать первое, то Италия является живым примером – отвратительное госуправление, очень плохая медицина, намного хуже нашей, и гражданское общество, которое почти ликвидировано», – подчеркнул он.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев высказал мнение, что мировой экономике угрожает глобальный кризис, «спусковым крючком» для которого может стать китайский коронавирус.

Москва, Мария Вяткина

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