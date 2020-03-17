В России наступило двоевластие

В России теперь две Конституции и два премьер-министра. Как заявил секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов, после заключения Конституционного суда, который разрешил нынешнему президенту Владимиру Путину обнулить свои сроки, остается только «рыдать над политической кончиной» системы власти.

В своей авторской колонке на сайте КПРФ, Обухов отметил, что председатель КС Валерий Зорькин и коллегия судий «сделали все возможное и невозможное для будущего пересмотра и обрушения всей поправочно-конституционной конструкции».

Он пояснил, что заключение Конституционного суда РФ, в котором поправки в Основной закон страны признаны законными, юридически взывает очень много вопросов.

С его точки зрения, главный аргумент, которым руководствовались в КС – «анекдотичный». «Оказывается, в «главах 1 и 2, равно как и в главе 9, не имеется положений, которые могли бы опровергнуть возможность такого решения, которое предлагается реализовать в статье 81 (части 3 и 31) Конституции Российской Федерации и в части 6 статьи 3 Закона о поправке». Выглядит как в том анекдоте... Прямого запрета нет? Ну, на нет и суда нет!» – возмутился коммунист и добавил, что в Конституции на многое нет прямого запрета. «Это ведь не Уголовный или Административный кодекс», – пояснил он.

«Оказывается, «Конституционному законодателю также не может быть отказано в дискреции» и возможности «преодоления – в качестве переходной меры – ранее установленных ограничений». А почему не может быть отказано в этой самой «дискреции», проще говоря, возможности действовать по своему усмотрению? Почему КС решил, что Госдума вправе по своему усмотрению, т.е. по дискреции – это делать? Почему, почему – потому что хочется! Что хочу, то и ворочу?» – отметил политик.

Еще один аргумент, который Обухов поставил под сомнение – отсылка к «грядущему неконституционному эрзац-референдуму». «Выходит неконституционное общероссийское голосование – это дополнительная конституционная легитимность? И ТАКОЕ на полном серьезе подписывают 14 высших судей страны», – констатировал Обухов.

Вместе с тем, как он обратил внимание, заявление коллегии, что заключение «окончательное и обжалованию не подлежит», также нелегитимно. «Господа судьи! Это же экспертиза, а не приговор или решение суда! Ведь это совсем другой «жанр». Зачем втиснута атрибутика совершенно другого документа. По Фрейду, из понимания, что все это будет рано или поздно опровергнуто в других политических условиях? Кстати, в Законе о КС и 125 статье Конституции у КС нет такого полномочия писать подобного рода «заключения». Но кто уже обращает на фоне бесконечных ляпов в законе о «поправке» – содержательных и процедурных – на такие неконституционные «мелочи»...» – пишет Обухов.

Политик считает, что документ составлен в форме «угодливого политического соглашательства, прикрытого всевозможными наукообразными латинизмами». «Понятно, что 52 страницы «диссертации» в виде «заключения» Конституционный суд не писал за полтора дня якобы «закрытых дебатов». И не важно, чья это заготовка – аппарата КС или президентского ГПУ. Достаточно прочитать три аргумента в защиту «обнуления» и, закрыв лицо руками, рыдать над политической кончиной Конституционного суда, как общественно авторитетного органа власти. После ТАКИХ решений данный государственный институт выглядит скорее общественно мертвым, чем живым», – заявил Обухов.

Более того, по словам коммуниста, поскольку Путин подписал закон «о поправке» в Конституцию, де-юре это уже означает, что в России принята новая Конституция. «Согласно действующему Основному Закону поправки после Думы, Совфеда, парламентов регионов и опять Совфеда подписываются президентом и вступают в силу. И никаких псевдо-референдумов и «заключений» от КС не может быть. Повторюсь, в действующей Конституции 1993 года возможен только один повод для «Заключения от КС» – заключение по импичменту. Но сам президент постановил не считать закон вступившим силу без КС и принародного голосования, а значит ещё действует и старая редакция Конституции. В общем, ситуация трагикомическая с точки зрения права: одни могут жить по старой версии Конституции, а другие – по новой. Она же у нас прямого действия», – отметил он.

Кроме этого, Обухов обратил внимание на еще одну несостыковку, которая произошла на днях. «Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета РФ о противодействию распространению коронавирусной инфекции, которую возглавил «несостоявшийся (пока?) премьер-министр, он же мэр Москвы Сергей Собянин», – напомнил он, отметив, что в рабочую группу вошли вице-премьеры, министры и представители министерств и ведомств.

«Вывод: пока премьер Михаил Мишустин инспектировал здравоохранение в Костроме (где все были без масок), у нас де-факто появился второй премьер-министр, которому по президентскому Указу подчинены вице-премьеры, министры и губернаторы‼ Путин «обнулил» теперь и Мишустина?» – пишет Обухов.

«После этого Мишустин «срочно» возглавил свою рабочую группу, и было объявлено, что комиссия Мишустина имеет приоритет над комиссией Собянина. А ведь у нас еще есть некая рабочая группа во главе с Медведевым в Совете Безопасности. В общем, картина маслом: две действующие Конституции, два премьер-министра. Что дальше?» – задается вопросом политик.

Москва, Мария Вяткина

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