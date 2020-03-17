Президент РФ Владимир Путин подписал указ о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту документа, голосование пройдет 22 апреля. Граждане будут отвечать на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Напомним, накануне Конституционный суд признал законными изменения в основной закон страны, которые ранее были одобрены Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. В законе предусмотрено изменение 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего глав государства, что позволяет Путину сохранить за собой власти после 2024 года – была внесена и одобрена 10 марта. Ее инициатором выступила первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Москва, Светлана Антонова

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