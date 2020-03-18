Главный полицейский Москвы прокомментировал задержание правозащитника Льва Пономарева

Участники одиночных пикетов против обнуления президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина и антиконституционного переворота не согласовали мероприятие, чем нарушили законодательство РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил начальник ГУ МВД России по г. Москве Олег Баранов, выступая сегодня в Мосгордуме с отчетом о работе за 2019 год.

С вопросом о причинах задержаний, прошедших 14 марта, обратился депутат от КПРФ Евгений Ступин. «14 марта 2020 года в Москве состоялись одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина, против антиконституционного переворота, против узурпации Владимиром Путиным власти, – отметил депутат. – Более 50 человек были задержаны сотрудниками полиции, в том числе журналисты и 70-летний правозащитник Лев Пономарев, который даже не участвовал в этой акции, просто находился рядом, а также четверо несовершеннолетних жителей Москвы».

«Этот вопрос не направлялся заранее в главное управление [МВД г. Москвы]… давайте соблюдать те договоренности между фракциями, которые были достигнуты и те решения, которые были приняты на комиссии по организации», – тут же прервал начавшего было говорить Баранова спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. «Ответ на ваше усмотрение, можете не отвечать», – сказал он к главе столичного ГУ МВД.

Баранов со своей стороны заверил, что готов ответить. «14 марта группой граждан было проведено несогласованное мероприятие, ни с кем. Группа граждан нарушила действующее законодательство РФ, – сообщил он. – Граждане были доставлены в территориальные отделы внутренних дел, где в отношении… там было более 40 граждан, составлены административные материалы, которые будут направлены в суды».

«О том, что это случайно или спонтанно и кто-то находился, мимо проходил, я вам скажу так – в сети Интернет рядом граждан был распространен призыв прийти туда и поучаствовать в несогласованном мероприятии», – подчеркнул Баранов.

Как сообщал «Новый День», 14 марта в Москве около здания ФСБ на Лубянской площади задержаны участники акции протеста, выступавшие против реформы Конституции и в поддержку фигурантов резонансного уголовного дела запрещенной в РФ «Сети». По данным «Интерфакса», среди задержанных были правозащитник Лев Пономарев, а также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.03.20

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