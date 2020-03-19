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Четверг, 19 марта 2020, 11:52 мск

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Комендантский час в Москве откладывается

Власти опровергли информацию о решении ввести в Москве комендантский час из-за коронавируса. В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с опасной инфекцией призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

В то же время в Минобороны РФ назвали фальшивкой распространяемый в соцсетях документ, согласно которому на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве, передает «Интерфакс».

«Распространённое в социальных сетях изображение якобы «приказа» Минобороны России о «введении комендантского часа» в городе Москве – грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран», – подчеркнули в Минобороны, уточнив, что подобных документов оборонного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению «не было и не может быть в принципе». «Вооруженные силы РФ несут службу в обычном режиме», – заверили в министерстве.

Как сообщал «Новый День», на сегодняшний день в Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены мероприятия с численностью участников свыше 50 человек.

Ранее сообщалось, что в мэрии Москвы разработан план мероприятий в зависимости от ситуации с коронавирусом. В случае ухудшения обстановки власти действительно могут объявить режим чрезвычайной ситуации, закрыть торговые центры и предприятия, остановить работу общественного транспорта и ввести комендантский час.

По состоянию на 18 марта в России выявлено 147 случаев заражения новым коронавирусом, большинство из которых в Москве. Пятеро заболевших выздоровели.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.20

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