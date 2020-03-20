Коронавирус не помещает голосованию по поправкам в Конституцию: есть запасной план

Ситуация с распространением в России коронавируса не помешает провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог из кремлевского пула, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, стране вряд ли угрожает карантин, а общая явка 22 апреля превысит 50%.

«Новый День»: Президент подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию на 22 апреля, но в то же время мы видим, что везде свирепствует коронавирус. Не странно ли, что голосование будет в ситуации, когда закрыты школы, когда сплошной карантин и людям нельзя собираться вместе. Может быть, голосование нужно перенести?

Алексей Мартынов: Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Если мы посмотрим на карту, то обнаружим, что далеко не во всех регионах есть вообще заболевшие, а там, где они есть, это буквально один, два, три человека – они и все, кто с ними контачил, взяты под пристальный контроль. Новые заболевшие из-за границы больше не прибывают, поэтому вряд ли в регионах России к 22 апреля будет больше, чем по 10 заболевших на регион. Естественно, что это не потребует никакого карантина, никакой паники. Экономика и страна будут работать нормально.

«Новый День»: А Москва? В Москве уже 150 заболевших и число их растет. Говорят о том, что в Москве будут вводить комендантский час и вообще город закроют на карантин.

Алексей Мартынов: Не нужно сеять панику. Во-первых, эта вся медиаистерика сильно преувеличенна и никакого отношения к реальным медицинско-санитарным мерам почти не имеет. Когда закрывают отдельные города, например, в Испании сейчас, в Италии, речь идет о маленьких городах с населением менее миллиона человек и когда в них больше тысячи зараженных. Более того, статистика смертности показывает даже отрицательную динамику. То есть в среднем в день людей умирает в эти несколько месяцев 2020 года немного меньше в условиях так называемой панической пандемии, чем в прошлом году без всякого вируса. То есть – этот хайп вокруг так называемого коронавируса сильно преувеличен новыми медиа.

В Москве же чуть больше сотни легко больных. И при тех мерах, что предпринимаются сегодня, думаю, через пару недель не будет совсем, а к середине апреля и вовсе все санитарные меры вернуться в обычный режим. Думаю, ничего не угрожает предстоящему голосованию 22 апреля. Скорее кое-кто сознательно нагнетает ситуацию в надежде сорвать важное мероприятие.

«Новый День»: А если все-таки ситуация выйдет из-под контроля?

Алексей Мартынов: Это маловероятно. Теоретически, если вдруг случится чудо, превысит критические параметры ситуация именно в Москве. Про другие города я уже сказал – там нет никаких шансов на то, что будет критическая ситуация и поэтому они могут спокойно голосовать. Если в Москве такая ситуация будет критическая, то можно будет голосовать электронным образом, и такая возможность в Москве полностью стопроцентно есть. Можно обработать все и, с другой стороны, можно голосовать на дому. В течение всей недели перед голосованием, которое завершится 22 числа, люди могут вызывать к себе работников избирательных комиссий, и они придут к ним непосредственно с урной и произойдет голосование. Хотя еще раз подчеркну: этот сценарий хотя и проработан, но он практически невероятен. К 15 апреля уже никакой пандемии в помине не будет.

«Новый День»: А в других регионах возможно голосование на дому?

Алексей Мартынов: Да, для тех, кто пожелает. Тоже в течение недели люди могут вызвать сотрудника избиркома себе домой. Как правило, будут этим пользоваться пожилые люди, больные люди. Обычные граждане могут прийти на участки в регионах в обычном нормальном режиме.

«Новый День»: Какую явку вы прогнозируете на общероссийском голосовании?

Алексей Мартынов: Явка будет достаточно высокая, в электоральных традициях. Особенно в малых городах и районах, где нет никакой причины бояться коронавируса. Думаю, придут более 50 процентов, точно так же, как приходят на федеральные выборы. В крупных городах явка может быть чуть-чуть поменьше. Но, учитывая, что в отличие от обычных голосований, властям можно применять всевозможные лотереи и другие способы мобилизации на участке, в том числе продажу товаров и так далее, не действует еще ряд других ограничений, которые работают на выборах, то губернаторы сумеют провести мобилизацию, и явка будет достаточной для убедительной легитимности результата этого общероссийского голосования.

«Новый День»: В каких регионах будет больше, на ваш взгляд, явка, в каких – меньше?

Алексей Мартынов: Есть регионы с традиционной высокой явкой – это республики Северного Кавказа. Это регионы с большим процентом сельских территорий, регионы с высокой степенью мобилизованности, такие например, как Татарстан. Регионы, в которых слабая управляемость у губернаторов, там явка будет, скорее всего, низкой. К регионам со слабой управляемостью относятся, прежде всего, те территории, в которых избрались в последние годы губернаторы от оппозиции. Очевидно, что глава Хакасии (КПРФ у нас не поддержала поправки президента) ничего не будет делать для того, чтобы получить хороший результат, но от него это никто и не ждет. То же самое можно сказать о Владимире, где губернатор член партии ЛДПР, тоже территорией не лучшим образом управляет и вряд ли сможет обеспечить нужный результат.

Кстати говоря, это может быть поводом для президента отстранить таких губернаторов по утрате доверия. Если в случае с Хакасией, это будет не совсем логично, потому что КПРФ не поддерживала поправки, то с Владимирской областью – это логично, потому что ЛДПР поправки поддержала. За хабаровского губернатора – тоже представителя ЛДПР – я в данном случае не волнуюсь, потому что он Хабаровский край сумел привести под свою руку. Конечно, традиционно низкую явку покажут крупные мегаполисы: Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск. Но от них высокой явки никогда никто и не ждет – они традиционно ходят на выборы и голосования очень плохо. Им администрация президента ставит задачи по явке ниже, во всяком случае меньше, чем другим губернаторам, что конечно наверное несправедливо, но таковы электоральные традиции.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 20.03.20

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