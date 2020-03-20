ЦИК разрешил регионам увеличить срок досрочного голосования по поправкам в Конституцию

Регионы РФ смогут сами устанавливать сроки досрочного голосования по поправкам в Конституцию. Такие возможности даны из-за ситуации с распространениям коронавируса. Опрос можно будет проводить в течение не трех, а семи дней, причем не только в помещениях для голосования, но и вне их.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, решение о количестве дней для досрочного голосования региональные избиркомы будут принимать самостоятельно. По ее словам, расширение сроков опроса позволит исключить «одномоментное скопление на участках большого количества граждан, что в свою очередь направлено на предотвращение распространения инфекции».

Выразить свою волю досрочно смогут граждане, которым по уважительным причинам не удастся принять участие в голосовании в назначенный день. Ранее провести досрочное голосование можно было с 19 по 21 апреля, сейчас этот срок составит 7 дней – с 15 по 21 апреля. В труднодоступных местах, на полярных станциях и на находящихся в плавании судах голосование можно будет проводить с 1 апреля.

Пока всероссийское голосование назначено на 22 апреля, однако накануне глава ЦИК сообщила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России дата может быть изменена.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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