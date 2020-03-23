Памфилова: Дата всероссийского голосования по Конституции может быть изменена

Дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена главой государства по рекомендациям компетентных служб. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, такое решение может быть принято до конца марта.

По ее словам, президент РФ говорил ей, что решение будет принято в зависимости от развития ситуации. 17 марта он допустил, что голосование может быть отложено из-за коронавируса, передает «Интерфакс».

Напомним, голосование по поправкам в Основной закон намечено на 22 апреля. Ранее Конституционный суд признал законными изменения, которые ранее были одобрены Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. В законе предусмотрено изменение 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего глав государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года – была внесена и одобрена 10 марта. Ее инициатором выступила первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Москва, Светлана Антонова

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