Кудрин допустил, что Россия останется без экономического роста

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин допустил, что в 2020 году в России не будет роста экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в ходе своего ежегодного отчета о работе ведомства перед Советом Федерации.

Глава Счетной палаты обратил внимание на проблему несбалансированности региональных бюджетов, назвав это более актуальным в свете сложившейся ситуации. «В этом году мы ожидаем сложную экономическую ситуацию. Возможно, что у нас не будет экономического роста в этом году, – сказал Кудрин. – Возможно, у нас уменьшатся доходы бюджетов субъектов РФ».

В 2019 году 72 региона являлись получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, уточнил глава Счетной палаты. При этом межбюджетные трансферты выросли с учетом национальных проектов, но «связанность этих ресурсов из федерального бюджета увеличилась, то есть субъекты меньше могут распоряжаться этими средствами по всему усмотрению».

Ранее Кудрин заявлял, что на фоне резкого роста волатильности на нефтяном и валютном рынках прогноз социально-экономического развития России на текущий год, подготовленный Минэкономики, «безнадежно устарел».

Москва, Татьяна Дорофеева

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