«Привезли из Куршавеля чемодан вирусов»: Москва находится в начале пика заболеваемости

Москва оказалась только в начале пика заболеваемости коронавирусом. Как заявил мэр города Сергей Собянин, многие жители столицы любят поездить «по заграницам» и привезли в город «чемодан вирусов».

«Мы только в начале этого пика заболевания. Не знаю, как по другим регионам, могу только догадываться. Но по Москве я вижу, что происходит», – цитирует его слова телеканал ТВЦ.

Он подчеркнул, что нельзя надеяться, что «все рассосется само собой», и напомнил, что жители столицы часто посещают страны, в которых оказалась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

«Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы. Сами москвичи достаточно большая их доля любит поездить «по заграницам». Многие побывали в Куршавеле, привезли чемодан вирусов оттуда. Ситуация объективная. Не надо себя утешать. И не надо себя успокаивать, что все рассосется само собой. Почему не надо? Потому что тогда мы будем вести себя более дисциплинированно. От нас сегодня очень многое зависит. Жизнь продолжается. Надо с оптимизмом смотреть в будущее, но не расслабляться. Надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», – заявил мэр.

Собянин выразил надежду, что в Москве он будет более плавным и безболезненным, чем в других государствах.

Как сообщал «Новый День», накануне Собянин подписал указ, по которому временно приостановлено проведение досуговых, зрелищных, культурных, спортивных и других подобных мероприятий с массовым присутствием граждан. Запрещено оказание таких услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, аттракционах и других местах массового посещения.

Сегодня стало известно о новых запретах, в том числе на работу кафе и ресторанов, крупных торговых центров, парикмахерских салонов и парков.

По данным официального сайта мэра и правительства Москвы, к этому дню в столице коронавирусная инфекция подтверждена у 410 человек, двое скончались.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.03.20

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