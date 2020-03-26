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Четверг, 26 марта 2020, 14:33 мск

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Мэр Москвы просит россиян отказаться от поездок в столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с просьбой к россиянам временно отказаться от поездок в столицу в связи с угрозой коронавируса и введением карантинных мер.

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», – отметил Собянин и добавил, что «вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу».

Как сообщал «Новый День», сегодня Собянин подписал указ, согласно которому с 28 марта по 5 апреля в Москве будет временно приостановлена работа кафе, баров, ресторанов, буфетов, столовых и других точек общепита, за исключением тех, что обслуживают работников организаций. Исключением станут точки продажи блюд на вынос и через службы доставки.

На этот же срок в Москве будут закрыты объекты розничной торговли – за исключением аптек, продуктовых магазинов и точек продаже товаров первой необходимости. Кроме того, на неделю с 28 марта приостанавливается работа салонов красоты, парикмахерских, соляриев, бань и саун.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.03.20

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