«Пастырский долг»: РПЦ продолжит публичные богослужения в Москве, несмотря на рекомендации мэра Собянина

Русская православная церковь не будет отказываться от публичных богослужений в Москве, несмотря на рекомендации мэра столицы Сергея Собянина. Об этом говорится в комментарии рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В РПЦ отметили, что с пониманием относятся к рекомендациям мэра Москвы гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, однако богослужения будут продолжены. «Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», – говорится на сообщении на сайте Московского патриархата.

Для тех верующих, кто поселяет рекомендациям градоначальника и останется дома, телеканалах «Спас», «Союз» и в социальных сетях «будет организована регулярная трансляция богослужений, которая призвана принести этим людям утешение в нынешних исключительных условиях», уточнили в РПЦ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, а также игуменам и игуменьям монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Документ, в том числе, ужесточает санитарные правила при проведении богослужений и таинств. Инструкция будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

По данным портала мэра и правительства Москвы, в столице насчитывается 546 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

При этом на сайте закрыт доступ к разделам с культурными событиями. «В связи с введением в городе временных ограничений на проведение массовых и досуговых (в том числе культурных и спортивных) мероприятий мы временно ограничиваем доступ к разделам с культурными событиями на портале mos.ru, – говорится в сообщении. – Как только ограничения будут отменены, раздел станет снова доступен для пользователей».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.03.20

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