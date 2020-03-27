Война против коронавируса в России превратилась в борьбу за власть

В России наступает время десоциализации: население начинает саботировать существующие социально-экономические правила и отношения. Уже под вопросом соблюдение бизнесом «путинской недели выходных», реальная помощь государства малым и средним предприятиям, но становится понятно, зачем глава государства ездил в «коронавирусную» больницу в Коммунарке, почему мэр Москвы ратует за введение жесткого карантина с комендантским часом – а президент Путин анонсировал мягкий вариант мер.

О том, что происходит в России, и чего можно ждать в ближайшее время, в интервью РИА «Новый День» сказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

По его оценке, российскую власть не интересуют как таковые коронавирус и падение курса рубля. Эксперт считает, что это лишь средства для достижения результата. «У нас стартовал трансфер, и коронавирус стал просто топовой информационной темой, на которой наследники пытаются въехать и получить желаемое. Это те же самые «Войны престолов», – считает он. – Тема коронавируса, когда она возникла, за счет человеческого страха вытеснила все: и стремление к свободе, и жадность. Люди же платят государству за отсутствие страха и жертвуют частью своей свободы ради того, чтобы не бояться».

Неживой считает, что именно поэтому «топовую тему» в Москве стал перехватывать мэр столицы Сергей Собянин. «Он начал на ней пиариться. Что такое коронавирус? Это страшная чума, это бич Божий, а тот, кто победит коронавирус – тот и спаситель народа, – говорит политолог. – А теперь вспомните: когда Мишустин только стал премьером, он начал ездить по всей стране, общаться, смотреть нацпроекты – фактически тогда он уже начал выполнять президентскую роль. И когда Сергей Семёнович [Собянин] начал резко бороться с коронавирусом, это вызвало ревность у правительства. Фактически мы сейчас наблюдаем борьбу преемников, которые начали войну престолов. За каждым выстрелом стоит своя фронда».

Политолог обратил внимание, что все прежние темы и конфликты в информационном поле ушли на второй план – сейчас уже мало кого интересуют возможные перевыборы Государственной думы или нюансы организации голосования по поправкам в Конституцию. «Теперь у нас есть Мишустин, который уже сейчас перешел в разряд временного правительства, и у нас есть Сергей Семёнович, который начал жёстко бороться с коронавирусом, просто по-черному. За ними стоят их люди. Им наплевать на население. Им надо показать, что они жесткой рукой навели порядок – как было в 90-х годах, когда кого-то в сортире замочили», – полагает Неживой.

По его мнению, в этом ситуации визит Путина в московскую «коронавирусную» больницу в Коммунарке обретает совершенно простое и четкое объяснение: этой поездкой глава государства перехватил информационную повестку, «чтобы поставить на место преемников».

«Они хотят вводить жёсткие меры. Народ в непонимании, бизнес в ужасе, работа останавливается, риелторы, девелоперы – всё замирает, банки останавливаются, люди сидят дома. Непонятно, что мы будем делать… Как платить кредиты? А президент просто объявил небольшие каникулы и сказал: пока ничего. Вот вам каникулы, ну просто работать не будем, вот такие мягкие меры, – сказал Неживой. – То есть он мало того, что перехватил на себя повестку, но ещё и выступил отцом испуганной нации. Сказал: «Ребят, давайте пока не будем жесткач делать». При том, что Сергей Собянин до сих пор рвется в бой, хочет решать проблемы – ввести, например, комендантский час, найти каких-нибудь волонтеров, которые бабушкам с дедушками будут молоко раздавать, хочет показать себя хозяином – победителем. Правда, у него уже сейчас нашлись оппоненты, которые уже хотят, чтобы не Сергей Семёнович это все делал, а товарищ Шойгу организовывал это все вместе с армией».

При этом глава Минобороны вряд ли сам может входить в число потенциальных преемников в силу возраста, полагает собеседник агентства. По его мнению, Собянин в этом плане находится в более выигрышной позиции. «Но самого реального претендента на преемника мы пока ещё просто не видим, – отметил Неживой. – Это Игорь Иванович [Сечин]. А что, Игорь Иванович – тоже не старый... А сейчас мы наблюдаем так называемые фальстарты».

С точки зрения эксперта, на данном этапе, когда ситуация вошла в зону серьезной турбулентности, сложно делать прогнозы о том, что может произойти в стране даже в ближайшие месяцы. Очевидно, в России ситуация имеет шансы на то, чтобы не повторить итальянский сценарий, однако самый жесткий вариант – с комендантским часом и бронетранспортерами на улицах – все же остается возможным, отмечает собеседник РИА «Новый День». Самый мягкий вариант при этом заключается в том, что «путинские выходные» станут для россиян просто веселыми каникулами, которые не повлекут за собой роста кривой эпидемии и массовых банкротств бизнеса.

Как полагает Неживой, уже сейчас очевидно, что малый и средний бизнес не хочет закрываться на неделю выходных, которая по некоторым прогнозам вполне может быть продлена – в отдельных странах Европы мораторий на работу магазинов и предприятий действует уже больше двух недель.

«Конечно, никто не будет ничего соблюдать, потому что наша экономика находится на пределе, – отметил политолог. – Какие денежные субсидии?! Правительство делиться не собирается, ни как в Америке, ни как где-то еще. Откуда взять ресурсы, чтобы удовлетворить политические интересы государства? И тут мы сталкиваемся уже с тем самым саботажем снизу. Это разрыв интереса политического с интересом экономическим – как раз та самая проблема, когда Россия подошла к трансферу, а существующая власть не удовлетворяет большинство».

«Мы наблюдаем разрыв социально-политического консенсуса. Это то, что называется десоциализация, – определил Неживой. – Когда люди начинают саботировать существующие в обществе социально-экономические правила и отношения. То есть верхушка государства уже не в состоянии удовлетворить экономический интерес, даже с учетом того, что у нас развита коррупция, все поделено между крупными игроками. Мы не можем поднять голову, условно говоря, если у нас нет связей родственных или корпоративных коррупционных. Даже сейчас при этой системе, когда остались только те, кто со связями, их теперь это не удовлетворяет».

По мнению эксперта, проблему фактически создали российские элиты, которые в 90-е сумели добраться до основного денежного потока – и за прошедшие два десятилетия не сумели перестроить свое отношение ни к стране, ни к бизнесу. «Сейчас просто раздать деньги бизнесу, как это делается на Западе во многих странах, у нас менталитет управляющей элиты не позволит, – пояснил собеседник агентства. – Этим людям проще себе руки отрубить, хотя денег у них навалом. Это психология спекулянтов. У этих людей нет понимания экономических механизмов регулирования, нет понимания того, что они в системе должны распределять ресурсы, ответственность и нести свою ответственность. У них есть понятие, что есть финансовый поток, который нужно контролировать, чтобы на нем сидели родственники, ближайшие друзья и верные рабы. Вот мы это сейчас и пожинаем».

Неживой полагает, что основной поток средств, которые государство выделит на борьбу с вирусом, очевидно, пойдет крупным кланам – элита все сильнее замыкается в своем узком кругу, однако это не может длиться бесконечно. «Самый страшный момент наступает, когда в этой элите наверху происходит то, что сейчас у нас: первое лицо собирается уходить, – констатировал Неживой. – И в этой элите не могут решить, кто будет вместо него. Вот когда это замкнутое пространство сойдётся между собой, оно потеряет возможность управления, и произойдет то, что было у нас 100 лет назад. А дальше будет та же самая революция – про которую потом напишут, что эта массы подняли, что это все было снизу, и так далее. А на самом деле это был хаос, а в этом хаосе приходят уже новые элиты, активное меньшинство предлагает свои условия, строит общество под себя и получает власть. Так было с большевиками, Оливером Кромвелем и Наполеоном».

По оценке политолога, сейчас очевидно, что президент Путин, насколько это возможно, будет придерживаться мягкого варианта антикризисных мер – ни карантин, ни режим ЧС не будет введен, если для того не появятся очень веские основания. «А то, что хотят Сергей Семёнович [Собянин] и его оппоненты – это жесткий вариант. Во время карантина все останавливается, никто не работает, а улицы патрулируются в зависимости от того, кто будет исполнителем: либо военные, либо полиция – либо Колокольцев, либо Шойгу. То есть, это вариант намного хуже», – заключил Неживой.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.03.20

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