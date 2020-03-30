Сенатор Клишас: у Собянина нет полномочий запрещать москвичам покидать дома

Мэр Москвы Сергей Собянин не имеет полномочий на введение ограничений прав и свобод москвичей, которые были объявлены в его указе о полной самоизоляции в связи с угрозой коронавируса. Как заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, такие меры могут вводить исключительно Федеральное собрание и президент РФ.

Как отметил сенатор, в статье 55 Конституции РФ говорится, что ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. «Введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального собрания и президента», – цитирует Клишаса Интерфакс.

С этой точкой зрения согласен первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков. При этом, передает агентство, Синельников понял указ мэра Москвы как рекомендацию жителям столицы, а не жесткий запрет, потому что «и сейчас ходит полиция по паркам и призывает людей отправляться домой, она же наручники ни на кого не надевает». «Если это рекомендации, то Собянин прав, – заявил Синельников. – Ответственности за нарушение рекомендаций он не вводит».

Депутат также отметил, что закон о наказании за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий Госдума примет только на этой неделе.

Как сообщал «Новый День», вечером 29 марта был опубликован очередной указ мэра Москвы о введении новых мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В документе сказано: «Обязать (…) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.03.20

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