Введение режима ЧС в Москве почти предрешено: столица перед угрозой всплеска криминала

Москву может ожидать всплеск грабежей и краж после введения жестких карантинных мер в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал лидер движения «Гражданская солидарность», экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров. По его оценке, новый ограничительный указ мэра Москвы Сергея Собянина и реакция на него сенатора Андрея Клишаса стало проявлением обострившейся борьбы за власть, но для жителей столицы это противостояние может закончиться печально.

«С моей точки зрения, все идет к тому, что будет введен режим чрезвычайной ситуации. Это просто дело времени – когда, – считает собеседник агентства. – Жителям Москвы надо готовиться к таким серьезным испытаниям, что через некоторое время без пропуска никто не сможет выйти [из дома]. И если будет введен режим ЧС, то это будет, я думаю, с комендантским часом и со всеми остальными, так сказать, прелестями. Поэтому в ближайшее время мы будем находиться не просто в изоляции, а фактически все наши права будут ущемлены ради этой борьбы с коронавирусом».

При этом, как обратил внимание Федоров, несмотря на все указы мэра Москвы об ограничении прав и свобод жителей столицы, о приостановке работы всех предприятий, не обеспечивающих непосредственно жизнедеятельность столицы, стройки в Москве продолжают работать. Этот факт вызывает серьезное возмущение горожан, которые дисциплинированно перешли на дистанционную работу, и, несмотря на все неудобства, стараются не покидать свои квартиры. О том, что рабочие продолжают трудиться на площадке Юго-Восточной хорды, на могильнике радиоактивных отходов, на стройке элитного жилья в Хамовниках, москвичи сообщают в соцсетях.

«Стройки не останавливаются – это уже беспредел, конечно, – подтвердил собеседник агентства. – У нас не должно быть двойных стандартов: гражданам уже нельзя выходить, а на стройках как раз количество заболевших может быть огромное. Но, я думаю, это все делается из-за того, что если сейчас остановят стройки, то сотни тысяч гастарбайтеров или приезжих потеряют работу. И тогда мы можем получить довольно серьезный социальный бунт, всплеск грабежей и фактически криминала. Но тут уже надо вводить определенные жесткие меры с точки зрения работодателей, карантина и тд., по отношению к этим группам граждан».

В случае введения ЧС, тем не менее, все стройки будут остановлены, уверен Федоров – потому что режим чрезвычайной ситуации касается всех. Именно поэтому мэрии Москвы уже сейчас нужно в срочном порядке начинать работу с мигрантами, которые заняты в сфере строительства и ЖКХ. «У нас самый главный работодатель мигрантов – это государство, сфера ЖКХ. И мне кажется, тут нужно просто принимать какие-то очень серьезные меры, потому что большинство из гастарбайтеров вообще неизвестно, на каком положении здесь находятся, и имеют ли хоть минимальную медицинскую помощь и профилактику, – пояснил Федоров. – В данном случае нужно в этой среде начать работу с точки зрения профилактики, и не только медицинской, но и криминальной. Потому что люди, которые теряют работу, которые находятся вдалеке от родины, очень быстро попадут в группу риска. И пополнят криминалитет. Потому что просто есть нужно людям».

Так или иначе, как считает Федоров, полностью закрывать Москву на въезд и выезд власти пока не будут, это крайняя мера, если ситуация будет ухудшаться и выходить из-под контроля. «Я думаю, что есть план поэтапного ужесточения мер, – пояснил он. – Если бы сразу ввели чрезвычайную ситуацию, это могло бы вызвать и определенную панику, и недовольство, и неприятие, а тут так мягко подвели к тому, что нужна ЧС и комендантский час».

В этой связи собеседник агентства отметил, что сейчас мелкий и средний бизнес в Москве терпит серьезные убытки – плату за аренду помещений никто не отменял, но работать кафе и парикмахерским власти запретили, и в этой ситуации для предпринимателей режим ЧС выглядит лучшим выходом. «Естественно, если вводят режим ЧС, то тогда государство должно будет взять на себя определенные обязательства, – отметил Федоров. – Сейчас фактически это все в рекомендательном плане. То есть бизнесмены вроде как сами несут ответственность за свои убытки. Потому что если – условно – война, или ЧС, или комендантский час, то в этом случае бизнес имеет право на государственную поддержку по всем направлениям, а не только крупный, как это у нас обычно, но и малый. В данном случае тут ситуация сложилась двоякая».

Ранее сегодня вечером столичный оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил, что режим самоизоляции может продлиться до 14 апреля, однако позже эта информация была удалена из сообщения. Между тем, по данным источников РИА «Новый День», жесткий карантин в Москве может быть продлен вообще на пару месяцев, как это было в Китае.

По данным официального портала мэра и правительства Москвы на 30 марта в столице выявлено 1226 случаев коронавирусной инфекции. Семь человек скончалось, 28 – выздоровело.

Москва, Татьяна Дорофеева

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