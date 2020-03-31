«Самый популярный пропуск – это 5-тысячная купюра»: в СовФеде обсудили карантинный указ мэра Москвы

Сегодня Совет Федерации единогласно одобрил ужесточение уголовной ответственности для нарушителей карантина. Самая суровая мера, которая грозит за непредумышленное заражение граждан инфекцией – семь лет лишения свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что в Госдуме сегодня рассмотрение законопроекта прошло практически без вопросов, сенаторы попросили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса прояснить некоторые моменты.

«На бытовом уровне: люди не всегда могут понять даже, что они что-то нарушили. А тут грозит такой огромный срок. Как будут доводиться эти правила?» – поинтересовался сенатор Сергей Лисовский. «Это к [Уголовному] кодексу не имеет отношения», – заявил в ответ Клишас. «Вы говорите уже о практике применения», – в свою очередь отметила спикер СовФеда Валентина Матвиенко, напомнив про карантинный указ мэра Москвы, который, по ее словам, «все обязаны выполнять». «Люди нарушают и в итоге заражают себя и окружающих. Это нарушение, грубое нарушение», – подчеркнула она, с улыбкой напомнив, что «незнание закона не освобождает от ответственности».

«Но конечно, надо не только опубликовать, но и говорить, рассказывать людям, это работа органов власти субъектов», – уточнила Матвиенко.

Что касается спецпропусков для сотрудников предприятий жизнеобеспечения, то их также должны будут оформлять региональные власти вместе с органами Роспотребнадзора, сообщил Клишас.

В свою очередь, Матвиенко обратила внимание, что в указе мэра Москвы говорится о спецпропусках, и сенаторы уже стали спрашивать, где и когда их получить. «Я им привела пример: в Интернете опубликовано, что самые популярные пропуска – это пятитысячная купюра, на всякий случай с собой надо иметь. Это, конечно, шутка», – сказала спикер верхней палаты парламента

«Все надо доводить до конца. Часто у нас не исполняются законы потому, что они не доведены до ума», – завершила спикер СовФеда разговор о спецпропусках в Москве.

Законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение объявленных карантинных мер одобрили в итоге единогласно 137 сенаторов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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